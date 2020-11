Malgré la pandémie de Covid-19 et les incertitudes qui pèsent sur l’économie, Bechtle a enregistré une nouvelle fois de la croissance au troisième trimestre. Le chiffre d’affaires a grimpé de 7,4% pour atteindre 1,37 milliard d’euros, le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a de son côté bondi de 25,7% à 73,34 millions d’euros.

L’activité DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) a affiché une croissance de 8,9% à 876,54 millions d’euros, tandis que les ventes à l’international ont augmenté de 4,8% à 494,32 millions d’euros. Les services d’intégration et les services managés (spécifiques à la région DACH) ont enregistré une croissance de 9,7% à91790 millions d’euros. En revanche, l’activité de commerce électronique ia connu une progression plus modérée de 3,1% à 452,96 millions d’euros (contre un recul de 6,6% au trimestre précédent), tirée par la croissance de 23% des ventes en Allemagne en raison de la demande du secteur public. A l’international, les effets du coronavirus ont limité la croissance à 1,4%. Les résultats de l’Hexagone ne sont pas spécifiés. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) de ce segment a augmenté de 27,3% à 23,3 millions d’euros, principalement en raison d’un mix de produits rentables. Le bénéfice avant impôts (EBT) s’est élevé à 71,7 millions d’euros, la marge s’améliorant de 4,5 à 5,2%.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de la performance du troisième trimestre. La croissance des revenus a de nouveau atteint des chiffres élevés à un chiffre et la performance des bénéfices a été bien meilleure que prévu. Bechtle est très compétitif et notre modèle commercial s’est avéré très résistant aux crises », commente Thomas Olemotz, président du conseil d’administration de Bechtle, dans un communiqué.

Les bons résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2020 (4,04 milliards d’euros soit une croissance de 6,9%) ont incité la firme de Neckasulm à relever ses prévisions de bénéfices pour l’année.

« 2020 n’est pas encore terminée. Les mois de novembre et décembre sont généralement d’une grande importance pour nos performances commerciales. Néanmoins, nous sommes convaincus que nous atteindrons nos objectifs pour 2020 malgré la grande incertitude et les risques qui existent encore dans la chaîne d’approvisionnement », estime Thomas Olemotz. Il prévoit toujours une croissance significative des revenus de 5 à 10%. Cependant, l’EBT devrait désormais enregistrer une croissance très significative de plus de 10%. La marge EBT devrait également être plus élevée en 2020 que l’année précédente.

Ces prévisions ont dopé le titre qui à l’ouverture ce jeudi gagnait plus de 12% à 171,20 euros.