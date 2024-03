Lors de l’édition 2024 de IT Partners, Chanelnews a reçu sur son plateau Olivier Marty, directeur général du spécialiste biterrois en infrastructure informatique Absys et président du groupement de revendeurs de Séquence. Ci-dessous la synthèse de cette interview réalisée par Johann Armand.

En 2023, Absys a connu une croissance notable, particulièrement dans le secteur de la cybersécurité, qui s’est imposé comme le principal vecteur de développement de l’entreprise. Cette expansion s’est traduite par une augmentation du nombre d’employés, passant d’une trentaine à 37 prévus d’ici à mai 2024. Olivier Marty attribue notamment cette croissance aux services d’audit, d’analyse de vulnérabilités, et de mise en conformité proposés par Absys, qui ont renforcé sa position sur le marché tout en attirant une clientèle désireuse de sécuriser ses infrastructures informatiques.

En revanche, l’activité infrastructures s’est caractérisée par une dynamique moins positive. La distribution de postes de travail a stagné, reflétant la tendance générale de saturation temporaire du marché suite à l’équipement massif intervenu pendant la période Covid. Absys a également enregistré une baisse notable des ventes de serveurs, en grande partie due à la transition vers le Cloud et les solutions SaaS par de nombreux éditeurs de logiciels. Cette tendance a naturellement conduit à une diminution de la demande pour les infrastructures sur site traditionnelles.

Cependant, en ce qui concerne l’hébergement, Absys a observé une évolution positive. Sa décision d’héberger les solutions de ses clients sur ses propres infrastructures au sein de deux centres de données lui a permis d’éviter de trop dépendre des grands hyperscalers et de générer davantage de valeur. Olivier Marty a souligné que, bien que certains clients aient migré leurs applications vers des solutions web SaaS, un segment significatif de sa clientèle a préféré rester avec un partenaire de confiance comme Apsys pour l’hébergement, valorisant ainsi la proximité et la relation de confiance établie.

Parmi les événements qui ont marqué l’année 2023 d’Absys, la plus notable est l’entrée au capital du fonds d’investissement Capellia, un fonds d’entrepreneurs sans implication bancaire. Réalisée dans le contexte du départ à la retraite d’un des actionnaires fondateurs, cette prise de participation stratégique a marqué une étape cruciale pour de l’entreprise, ouvrant la voie à une phase de croissance externe ciblée, avec des prises de participation majoritaires ou minoritaires dans des entreprises installée le long d’une ligne allant de Lyon à Perpignan.

Réagissant aux répercussions de la nouvelle politique tarifaire de Vmware, Olivier Marty a décrit celle-ci comme un « véritable séisme » pour les PME. La hausse considérable des coûts de licence, passant dans certains cas de quelques milliers à plus de 70 000 euros, représente un défi majeur pour Apsys et ses clients. Olivier Marty critique vivement cette approche, qu’il juge déconnectée de la réalité des PME européennes, et explore activement des alternatives pour pallier cette inflation tarifaire.

Pour Séquence, le groupement de revendeurs qu’il préside, Olivier Marty a annoncé que 2023 avait aussi été une année de croissance, avec un nombre d’adhérents atteignant désormais les 50. Une expansion qui reflète la solidité du réseau et la pertinence de son modèle. Pour 2024, Séquence ambitionne de mettre en place une centrale d’achat, visant à centraliser et optimiser les achats pour tous les adhérents. Cette initiative, qui devrait être fonctionnelle d’ici au mois de juin, devrait renforcer la compétitivité du groupement tout en favorisant une collaboration plus étroite entre ses membres.