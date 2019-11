Absys Cyborg a pris son temps avant d’intégrer le toulousain Groupe Arcadie qu’il a racheté début janvier. Attentive à ne pas bousculer les choses, la filiale du Groupe Keyrus s’était donnée un an pour préparer son acquisition à l’adoption de ses méthodes et de ses process. En pratique, cela a pris à peine six mois.

L’adhésion des salariés d’Arcadie a été plus forte que ne l’avait imaginé Jean-François Bonnechère, PDG de d’Absys Cyborg. Dès le mois de juin, ce dernier a été en mesure d’enclencher la TUP (transmission universelle de patrimoine), qui a transformé la quarantaine de collaborateurs d’Arcadie en salariés à part entière d’Absys Cyborg. Dès lors, leur paye, leur CRM, leurs factures clients ont été estampillés Absys Cyborg.

Depuis le rachat, la filiale intégration de logiciels de gestion du Groupe Keyrus n’a eu à déplorer aucun départ au sein de Groupe Arcadie. Il faut dire qu’elle a bien fait les choses. Notamment en recrutant Stéphane Davoine, un ancien collaborateur d’Absys Cyborg, pour prendre la tête de ses opérations dans la région Sud-Ouest et faciliter l’intégration d’Arcadie. Une stratégie qui a parfaitement fonctionné. Avec Decilogic, un spécialiste BI toulousain d’une dizaine de personnes qu’Absys Cyborg avait racheté en 2016, Groupe Arcadie est devenue la division Sud-Ouest d’un groupe qui était déjà structuré en quatre divisions régionales (Nord, Ouest, Sud-Est et Ile-de-France).

Le site de Toulouse est également devenu le siège managérial du Studio, qui regroupe depuis septembre l’ensemble des ressources développement du groupe (réparties principalement entre les régions Sud-Est, Ile-de-France et Sud-Ouest). La création de cette entité, qui intègre notamment l’équipe de Decilogic, répond au besoin de mutualisation des ressources sur les projets de développement. Autre équipe qui a rejoint le Studio : celle en charge des applications « Les CoMPAGNoNS », héritée du rachat d’Arcadie.

Cette dernière fournit aux revendeurs Sage toute une gamme de modules complémentaires qui améliorent ou étendent les solutions de Sage. Motif de satisfaction pour Jean-François Bonnechère, les revenus de cette équipe – qui représentait 15% du chiffre d’affaires d’Arcadie au moment du rachat – ont augmenté de 20% depuis février. Malgré l’appréhension de quelques partenaires Sage de voir Absys Cyborg mettre la main sur Les CoMPAGNoNS, ceux-ci ont plutôt élargi leur diffusion depuis l’acquisition.

Autre motif de satisfaction pour Jean-François Bonnechère, son établissement toulousain a commencé à vendre les autres offres que distribue le groupe – mais sur lesquelles n’était pas positionné Arcadie. Absys Cyborg Sud-Ouest a ainsi engrangé pour 220 K€ de projets autour de Sage FRP 1000 et a enclenché ses premiers projets et recrutements autour de X3. Pour l’instant, en revanche, pas de projets autour de Microsoft Business Central (l’ex-Dynamics), qui constitue le quatrième pilier de l’activité d’Absys Cyborg.

Sixième plus gros partenaire Sage sur son activité PME et principal intégrateur Sage PME dans la région Sud-Ouest, Arcadie apporte 6,5 M€ de chiffre d’affaires et 800 clients à Absys Cyborg. À fin septembre, ce dernier a achevé son exercice sur une croissance de 15,5% (soit 60,7 M€ pour 535 collaborateurs), dont 6,5% de croissance externe (le chiffre d’affaires d’Arcadie n’ayant été consolidé qu’au prorata des mois passés dans le groupe). Pour l’exercice en cours, Absys prévoit 65 M€.