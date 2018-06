En mars dernier, Kosc Telecom annonçait l’allumage au 9 avril de la première partie de son réseau FTTH pour « rodage » et la signature de ses six premiers clients opérateurs : OpenIP, Serveurcom, Nerim, Keyyo, Adista et OVH. Trois mois plus tard, l’opérateur d’infrastructures a significativement avancé tant sur le plan du déploiement de son réseau que sur celui de sa commercialisation.

Antoine Fournier, son PDG, explique ainsi que près d’une trentaine d’opérateurs ont déjà souscrit son offre, dont une dizaine – parmi lesquels Waycom – ont achevé les travaux d’implémentation leur permettant de démarrer la commercialisation d’accès fibre. Kosc devrait prochainement communiquer sur l’un de ces nouveaux clients.

En parallèle, Kosc vient d’informer ses clients qu’il élargissait significativement la couverture de son réseau. À la mi-juillet, il passera de 100.000 prises éligibles (réparties dans 46 communes du 77 et du 91) à 2,1 millions de prises. Il montera progressivement en charge jusqu’à environ 7,6 millions de prises éligibles vraisemblablement d’ici à la fin de l’année via ses 800 points de présence répartis sur le territoire. Au passage, Kosc a annoncé l’ouverture de son offre de fibre entreprise (avec garantie de débit et de temps de rétablissement).

Enfin, Kosc vient d’investir plus de 100 K€ pour se raccorder au datacenter neutre de NeoCenter Ouest à Nantes, première étape d’un programme de densification de son réseau en régions. À partir de ce nouveau datacenter, Kosc va pouvoir proposer à ses clients cinq nouvelles routes optiques (depuis Nantes vers Angers, Rennes, Niort, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon) et s’interconnecter avec les opérateurs régionaux qui l’utilisent déjà. Kosc prévoit d’intégrer dans les prochains mois une dizaine de datacenters neutres supplémentaires au fur et à mesure des nouveaux besoins exprimés par ses clients. Kosc est déjà présent dans une vingtaine de datacenters neutres répartis sur le territoire.

Ces investissements s’ajouteront à ceux que l’opérateur prévoit de faire dans une centaine de nouveaux NRO (nœuds de raccordement optiques) par an au cours des trois à cinq prochaines années afin de tendre vers 100% des prises déployées à terme. C’est pour financer ces nouvelles infrastructures que l’opérateur vient de lever 20 millions d’euros auprès de la Caisse des Dépôts sous forme d’investissement en fonds propres.