Koesio a dépassé ses prévisions sur son exercice 2022-2023 clos en mars dernier. Alors qu’il misait sur une croissance organique de 17% et autant en croissance externe, le groupe a finalement achevé son exercice sur un chiffre d’affaires proforma de 1,055 milliard d’euros, soit une croissance de 40% – dont 22% d’organique – par rapport aux 754 M€ de l’exercice précédent.

La croissance externe s’est poursuivie au rythme prévu à raison de 19 opérations sur la période, représentant 135 M€ de chiffre d’affaires et 12 M€ d’Ebitda cumulés. C’est donc la croissance organique qui a fait la différence.

Celle-ci a été tirée par tous les métiers, y compris l’impression, qui a progressé en nombre de pages mais également en nombre de machines livrées. Néanmoins le poids de l’impression (32% du CA total) continue de diminuer face au développement de l’informatique (44%) et des autres métiers (télécom et financement).

L’amélioration des disponibilités produits a joué un rôle dans ce regain de croissance organique mais la principale explication est à rechercher dans la bonne dynamique commerciale qu’a enregistrée le groupe, explique Pieric Brenier, son PDG.

Celle-ci a été tirée par les grands comptes sur le métier de l’informatique – avec la signature de plus en plus de grands marchés de type Resah (Réseau des Acheteurs Hospitaliers) – mais également par le segment PME (sur tous les métiers) et par l’achèvement des restructurations qui avaient marqué l’exercice précédent.

Pour l’exercice en cours, Koesio table sur une croissance plus mesurée de 20%, dont 10% de croissance organique. Ce qui devrait l’emmener à près de 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Deux opérations de croissance externe ont déjà été finalisée depuis avril, douze sont en négociation exclusive et seize autres sont à l’étude.

L’exercice devrait également être marqué par l’entrée d’un fonds d’investissement au capital. L’opération devrait se boucler d’ici à fin septembre pour une valorisation du groupe proche de 800 M€.

Le groupe vient également d’annoncer en interne le regroupement d’Aviti, CIS Valley et Data7 ainsi que les activités cloud de Koesio Corporate IT dans une nouvelle filiale baptisée Koesio Corporate Technologies (KCT) spécialisée sur les infrastructures, le Cloud et les services managés.

Enfin le groupe a eu la fierté de présenter le 7 juin dernier le dirigeable à propulsion électrique Lielo lors de son premier vol captif (photo). L’engin, que Koesio a financé aux deux tiers – et qui porte son nom – a vocation à battre le record de vitesse détenu depuis septembre 2004 par le zeppelin à moteur thermique de Steve Fossett. Un projet innovant sur l’image duquel le groupe entend capitaliser. Si tout se passe bien, Lielo sera prêt au premier trimestre 2024.