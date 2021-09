C’est à l’occasion d’un événement festif à Cannes rassemblant ses quelque 2763 collaborateurs que C’Pro a dévoilé ce week-end sa nouvelle identité groupe : Koesio. « Cette nouvelle [marque] vise à fédérer l’ensemble des collaborateurs et des entreprises [du groupe] autour d’une bannière commune et d’un projet d’entreprise partagé par tous », résume Pieric Brenier, son PDG, dans un communiqué publié ce jour.

Une bannière commune devenue plus que souhaitable pour un groupe ayant procédé à pas moins de 84 acquisitions au cours des quatre dernières années (130 depuis sa création en 1991) et où 27 entités autonomes continuent de coexister. « Nous avons besoin de construire un ADN commun et pour cela il est nécessaire que tout le monde porte le même maillot », a expliqué le PDG lors d’un entretien qu’il a accordé à Channelnews aujourd’hui. Les différentes entités du groupe abandonnent leur marque historique mais conservent une identité propre en déclinant la marque Koesio. Quadria devient ainsi Koesio Corporate IT et Oléap (qui rassemble ses activités d’intégration de logiciels de gestion) Koesio data et solutions.

Avec le nouvel univers de marque, Pieric Brenier a présenté un nouveau plan stratégique à trois ans en quatre axes. Koesio se fixe ainsi comme objectif d’atteindre un milliard d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2024, soit une croissance de 43% par rapport à ses 700 M€ de chiffre d’affaires 2021 (à fin mars en proforma douze mois, c’est-à-dire avec le chiffre d’affaires non encore consolidé des acquisitions réalisées au cours de l’exercice 2020-2021). Un peu plus de la moitié de cette croissance (24%) devrait être d’origine organique et le reste devrait venir de la croissance externe. Les acquisitions devraient encore rapporter environ 60 M€ de chiffre d’affaires supplémentaire sur l’exercice en cours. Koesio s’est également fixé comme objectif de d’augmenter de 5% son taux de marge récurrent sur trois ans.

Le groupe prévoit en parallèle de réduire de 24% ses émissions carbone. Il mise pour cela sur l’électrification de sa flotte de véhicules, la rénovation énergétique de ses bâtiments, le développement du télétravail et le développement du réemploi. Le groupe a récemment ouvert un site de 9.000 m2 aujourd’hui spécialisé dans le recyclage des systèmes d’impression et qui a vocation demain à traiter l’ensemble des matériels informatiques.

Comme C’Pro « change de marque mais pas d’état d’esprit », le plan stratégique prévoit également d’améliorer la qualité de service et la satisfaction clients. Le groupe vise à cet effet l’obtention de la distinction « service client de l’année » d’ici à trois ans. Et comme sa réussite passe par « des collaborateurs engagés et heureux », Koesio ambitionne d’obtenir la certification Great place to work d’ici à la fin de l’année 2024.

Des collaborateurs qui étaient clairement au centre des attentions ce week-end à Cannes. Show au Palais des festivals, animation par Jérôme Commandeur, dîner de gala, le tout conclu par un concert privé de Black Eyed Peas et un feu d’artifice… : Pieric Brenier a voulu marquer les esprits.

La marque va être rapidement activée sur tous les supports de communication du groupe. D’ici à la fin de l’année, les enseignes, les véhicules, les cartes de visites, les documents juridiques, la signalétique devront avoir été mis aux couleurs de la nouvelle marque (à savoir le violet, qui est la combinaison de la dominante bleue des grandes marques IT et de la dominante rouge des marques de l’impression). Un travail déjà commencé : les 200 salariés du siège ont eu la surprise de constater en arrivant ce matin que leurs locaux avaient été entièrement refaits aux couleurs Koesio pendant le week-end. Le groupe a également annoncé qu’un bateau à ses couleurs prendrait le départ de la course Jacques Vabre le 7 novembre et qu’un dirigeable électrique à son nom participerait aux records du monde préparés par Transocéans.