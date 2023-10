Le processus d’intégration d’Aviti dans le groupe Koesio franchit une nouvelle étape avec l’annonce de son changement de nom commercial et de dénomination sociale. L’intégrateur devient ainsi Koesio Corporate Technologies.

Aviti a rejoint le groupe Koesio en juillet 2022 lorsque ce dernier a pris une participation majoritaire à son capital. Rattaché à Koesio Corporate IT (CIT), qui rassemble les activités informatiques orientées entreprises de taille intermédiaire et collectivités du groupe, Koesio Corporate Technologies (CT) a vocation à fédérer ses activités infrastructures et Cloud.

À ce titre, il est prévu que CIS Valley – autre spécialiste des infrastructures critiques, du Cloud et des services managés, entré en décembre 2021 dans le groupe Koesio – et que la branche cloud de Koesio Corporate IT fusionnent avec Koesio CT le 1er avril prochain, premier jour de son année fiscale 2024-2025.

Ces trois entités devraient afficher un chiffre d’affaires cumulé de 110 millions d’euros sur l’exercice en cours et totalisent plus de 260 collaborateurs en France répartis sur 8 agences. Comme prévu, c’est Romain Lemonnier qui pilote les opérations de Koesio Corporate Technologies en qualité de directeur général.

Au passage, KCT vient de réintégrer son siège social du 1 rue des Citrine à Nantes après d’importants travaux qui ont permis de tripler sa surface de bureaux. L’entreprise y dispose désormais de 1.200 m2 répartis sur trois plateaux et deux bâtiments. Des locaux plus ouverts, avec plus de salles de réunions, un grand espace de vie, qui accueillent désormais un centre de services managés, un pôle Cloud et l’équipe commerciale Ouest.