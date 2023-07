TD Synnex France annonce la création d’une unité d’affaires dédiée cybersécurité et nomme l’ex-directeur commercial et marketing de CIS Valley, Kizitho Ilongo (photo), à sa tête.

L’activité cybersécurité était jusqu’en avril dernier regroupée avec l’activité gestion de données sous la responsabilité de Mickael Evangelista. Ce dernier conserve la direction d’une unité d’affaires rebaptisée virtualisation et gestion de données.

Ses deux responsables des ventes cybersécurité et mobilité, Anthony Vecchies et Fabienne Sellem, et leurs équipes, rejoignent la nouvelle unité d’affaires pilotée par Kizitho Ilongo.

Ce dernier a pour mission d’accélérer l’activité cybersécurité de TD Synnex France et d’en faire l’un des distributeurs les plus pertinents sur le marché de la cybersécurité. Il est chargé de développer le portefeuille existant (Trend Micro, Stormshield, IDEE, et les solutions cyber de Cisco, IBM et Microsoft) mais également d’attirer de nouvelles marques.