Après avoir acquis les activités hors Europe de Westcon Comstor, qui se concentre désormais sur le marché EMEA, et pris une faible participation au capital de ce dernier, Synnex ne cache pas ses ambitions de se renforcer sur le Vieux Continent. En attendant, le grossiste américain se restructure. Il a en effet annoncé jeudi son intention de se scinder en deux sociétés cotées en bourse. Une nouvelle qui a fait grimper ses actions de 13% vendredi.

D’un côté il y aura Synnex Technology Solutions, qui se concentrera sur la distribution informatique, de l’autre il y aura Concentrix, axé sur la consumer experience (CX). Immédiatement après la transaction, les actionnaires de Synnex détiendront des actions de Synnex, et de Concentrix au prorata de leur participation actuelle.

« Le spin-off fournira à chaque entreprise une orientation stratégique et managériale plus précise et permettra aux actionnaires de Synnex de détenir et d’évaluer chaque entreprise séparément. Nous sommes très fiers de notre entreprise et des rendements que nous avons générés en investissant dans la distribution informatique et les services CX sur nos presque 40 ans d’histoire. Nous sommes tout aussi fiers que ces deux entreprises aient atteint le point où elles sont leaders de l’industrie et bien positionnées pour devenir des sociétés ouvertes, autonomes et prospères », commente dans un communiqué Dennis Polk, président et CEO de Synnex.

« Avec Concentrix, avec son amplitude actuelle et son efficacité supérieure aux prévisions, associées aux opportunités de marché qui s’offrent à nous, c’est le moment approprié pour se séparer. La séparation améliorera la compétitivité des deux entreprises et accélérera d’importantes occasions de création de valeur. Avec le reste de l’équipe de Concentrix, je suis reconnaissant pour le temps que nous avons passé au sein de la famille Synnex et nous nous réjouissons de poursuivre son héritage », ajoute de son côté Chris Caldwell, qui préside aux destinées de Concentrix. Après la séparation, qui devrait être finalisée au cours du deuxième semestre, les deux hommes resteront à la tête de leurs entités respectives.

Synnex Technology Solutions, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 19 milliards de dollars, continuera à figurer parmi les trois premières sociétés de distribution informatique des Amériques et du Japon. Elle fournira des services de distribution, de logistique et d’intégration pour l’industrie technologique.

Concentrix, avec environ 4,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel, restera l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions CX (l’aide aux clients pour améliorer l’expérience de marque et l’engagement de leurs clients finaux). Cette activité intègre la fonction centre d’appel héritée de l’acquisition de Convergys en 2018.

Le mois dernier, lors d’un entretien accordé à nos confrères de Channel Business Partners, Michael Urban, en charge de l’activité Distribution Technologies de Synnex au plan mondial, n’avait pas caché les ambitions internationales et notamment européennes du groupe. « Si une opportunité se présente en Europe, et si nous croyons que le marché est porteur, nous la saisirons », avait-il précisé.

