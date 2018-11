Kaseya va récompenser les fournisseurs de services managés qui adoptent Unitrends en matière de protection des données. Fournisseur d’une plateforme d’automatisation de services professionnels (PSA) pour les MSP, Kaseya a acquis Unitrends en mai dernier et a depuis intégré la solution de protection des données de l’éditeur dans sa plateforme d’automatisation.

« Si vous êtes un MSP et que vous adoptez Unitrends MSP comme technologie de sauvegarde et de restauration, nous vous transférerons des clients payants », a expliqué Fred Voccola, le CEO de Kaseya, à CRN. « Pas de clients potentiels. Des clients payants. De nombreux MSP possèdent une solide expertise technique et en ingénierie, mais ont du mal à trouver des leads. » Le patron de l’éditeur basé à Dublin a expliqué qu’un MSP pouvait débourser jusqu’à 875 dollars pour générer un seul prospect, et qu’un seul prospect sur trois devenait un client payant. Il a assuré qu’un client générerait de l’argent pour les MSP dès le jour de la signature d’un contrat Unitrends.

Le contrat Unitrends Done est déjà en place en Amérique du Nord où il permettrait de transférer plus de 3.000 clients payants par an aux MSP, a encore ajouté Fred Voccola. Il n’a toutefois pas indiqué à quelle date le programme sera opérationnel en Europe.

Les clients adoptant Unitrends seront transférés aux MSP en fonction de leur situation géographique. « Je ne veux pas donner les détails de la manière dont les clients sont affectés. Mais c’est contractuel. Il n’y a pas d’offres en coulisses. », a déclaré le CEO à nos confrères, indiquant que les MSP signant le plus de contrats Unitrends bénéficieront de davantage de clients payants pré-signés.

Les clients transférés aux MSP sont essentiellement de grosses PME dotées de leurs propres capacités informatiques, qui recherchent des fournisseurs de services gérés pour offrir à leur tour des éléments de services managés, et qui ne sont pas normalement ciblées par les MSP a tenu à préciser Fred Voccola.