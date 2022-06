L’acquisition de Datto par son rival floridien Kaseya a été finalisée hier pour un montant de 6,2 milliards de dollars.

Quand la transaction a été annoncée en avril dernier, les spéculations allaient bon train sur ce qu’il adviendrait des dirigeants de Datto. Aujourd’hui, c’est plus clair. Le PDG de Datto, Tim Weller, part. Le directeur de la sécurité informatique, Ryan Weeks, et le vice-président senior du développement commercial, Rob Rae, conservent leurs postes.

« Tous les produits de Datto seront intégrés à ceux de Kaseya. Certains seront proposés à un tarif inférieur, de 10% en moyenne. Des primes de rétention seront distribuées et il n’y aura aucun licenciement », assure Fred Voccola, le PDG de Kaseya (cf. photo). Une croissance conséquente de l’équipe des ventes est au programme : la société prévoit d’embaucher 1.000 gestionnaires de comptes d’ici la fin de l’année.

« Datto a un portefeuille de produits de réseaux – commutateurs, routeurs, points d’accès – qui coûte une fraction de celui des produits de Cisco et autres concurrents. Nous allons en faire un point central de notre stratégie », commente Fred Voccola. « IT Complete, issu de l’acquisition de Datto, sera la plateforme d’infrastructure réseau numéro 1 des MSP d’ici la fin 2024 ».

Fred Voccola évoque également des investissements en R&D, des mises à jour et déploiements de produits : VSAX, Cooper Intelligence Engine et KaseyaOne. VSAX, qui devrait être lancé à l’automne, est prévu pour offrir une « couverture étendue des terminaux, une expérience utilisateur unifiée et axée sur l’automatisation ». Le Cooper Intelligence Engine est « une plateforme logicielle qui dispose d’un moteur d’Intelligence Artificielle ». KaseyaOne est – dans les mots de Fred Voccola – « le pivot central du portefeuille Kaseya IT Complete ».

La société combinée Kaseya-Datto détrône à présent son rival ConnectWise de la première place des fournisseurs de logiciels pour MSP.