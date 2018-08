Dans une interview accordée à Channel Futures, le CEO de Kaseya Fred Voccola a fourni quelques indications sur sa société. L’éditeur de solutions de monitoring, de sécurité, d’optimisation des coûts et de gestion a enregistré au premier semestre une croissance de 30% sur un an, ce qui devrait lui permettre d’atteindre cette année les 250 millions de dollars de chiffre d’affaires. L’entreprise américaine mais dont le siège a été transféré en Irlande, est toutefois spécialisée dans les solutions dédiées aux fournisseurs de services managés, lesquelles solutions ont vu leurs ventes bondir de 50% sur un an. Au cours du semestre, 300 MSP ont ainsi adopté la plateforme RMM. « La réalité est que le marché auquel nous avons affaire explose. Les PME dépensent plus en matière d’IT et d’infrastructures IT qu’auparavant », explique Fred Voccola.

Cette explosion du marché profite aux fournisseurs de services auxquelles les PME transfèrent une partie de leur gestion, ce qui, selon le dirigeant, explique la croissance d’offres concurrentes comme celles d’Autotask et de ConnectWise. « Nous avons pris la bonne vague pour surfer », estime le patron de Kaseya.

Ce dernier revient également sur l’acquisition en mai dernier d’Unitrends, spécialisé dans la protection des données, ce qui a permis à l’entreprise de développer un nouveau produit appelé Kaseya Unified Backup. En combinant les technologies de continuité des opérations et de reprise après sinistre d’Unitrends (BCDR) avec la suite de solutions de gestion de Kaseya on obtient une solution unique qui répond aux besoins critiques des PME et des MSP estime Fred Voccola.

Ce dernier affirme par ailleurs qu’au cours du premier trimestre la solution d’automatisation des services professionnels BMS Kaseya a permis de rafler à la concurrence 250 clients. « Si vous êtes un MSP et que vous payez entre 15.000 et 20.000 dollars pour Autotask ou ConnectWise vous pouvez vous contenter de payer 5.000 dollars et obtenir un produit intégré nativement avec votre RMM (produit de surveillance et de gestion à distance) et votre solution de backup, de sécurité et de conformité. Vous gagnez ainsi entre 10.000 et 15.000 dollars par an », conclut Fred Voccola.