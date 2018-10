Cinq mois après avoir racheté Unitrends et un mois à peine après avoir acquis RapidFire Tools, Kaseya met la main sur Spanning. Le prix d’acquisition n’a pas été divulgué. Il s’agit il est vrai d’une opération un peu particulière puisque l’ex-spécialiste de protection des données en mode SaaS de Dell (détenu auparavant par EMC) appartient depuis le mois d’avril à Insight Venture Partners qui détient également une participation majoritaire dans Kaseya. Le fonds d’investissement souhaite en effet rationaliser son portefeuille de participations. On notera à ce sujet qu’Unitrends appartient également à Insight.

Kaseya a été fondée dans la Silicon Valley en 2000 avec un financement d’amorçage. Après un premier tour de table privé en 2013 le développeur de plateforme de gestion IT pour les fournisseurs de services managés a levé 38 millions d’euros l’an dernier, dont 19 millions d’euros provenant du fonds d’investissement stratégique irlandais soutenu par l’État. Le montant total de l’argent levé n’a pas été dévoilé.

De son côté, Spanning revendique aujourd’hui plus de 10.000 clients MSP et entreprises actifs dans le monde, ce qui représente une croissance de 50% par rapport à l’année précédente, et la sauvegarde en 2017 de plus de 110 milliards de données. Comme Unitrends et RapidFire, la société fonctionnera comme une entité indépendante appartenant à Kaseya. Elle restera basée à Austin (Texas) et sera dirigée par son CEO actuel, Chad Savoy.

Avec l’annonce de cette acquisition, Kaseya présente une nouvelle solution entièrement intégrée, Kaseya Office 365 Backup, optimisée par Spanning. Cette offre permet aux clients de Kaseya de fournir une solution complète de sauvegarde et de récupération après sinistre pour Microsoft Office 365. Faisant désormais partie de Kaseya Unified Backup Suite, Kaseya Office 365 Backup s’intègre totalement à la plateforme Kaseya IT Complete et est disponible en tant que module intégré dans VSA par Kaseya, la solution de surveillance et de gestion à distance de l’entreprise.

« Nous sommes ravis de cette acquisition et de ce que cela signifie pour nos clients », explique dans un communiqué Fred Voccola, CEO de Kaseya. « Nous poursuivons notre action pour aider les MSP à croître à des taux deux fois supérieurs à ceux du secteur. Notre acquisition de Spanning leur apporte une autre manière tangible de tirer parti de la croissance de plateformes telles que Microsoft Office 365. Notre communauté de MSP et d’utilisateurs informatiques peut immédiatement tirer parti de notre plateforme Kaseya IT Complete pour étendre leurs capacités de protection des données et différencier leurs services cloud, tout en générant des revenus supplémentaires de leur activité Office 365 existante. »