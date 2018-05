Kaseya, éditeur de solutions dédiées aux fournisseurs de services managés, a annoncé ce jeudi le rachat d’Unitrends, un éditeur spécialisé dans les solutions de protection des données. Via cette opération, Kaseya suit l’exemple de son concurrent Autotask qui a racheté l’an dernier le fournisseur de solutions de sauvegarde et de continuité d’activité Datto.

À la base, Kaseya cherchait à nouer un partenariat OEM avec un spécialiste du stockage pour intégrer des fonctionnalités de protection des données à sa plate-forme de gestion, a expliqué en substance Fred Voccola, PDG de Kaseya, à nos confrères de CRN. Après avoir testé les technologies de plusieurs partenaires potentiels, Kaseya a opté pour celle d’Unitrends sur la base de laquelle il a développé un nouveau produit appelé Kaseya Unified Backup.

Dans le même temps, Unitrends a exprimé son intérêt pour l’intégration de la technologie de gestion des terminaux de Kaseya dans son offre. Constatant leurs complémentarités, les deux sociétés ont rapidement poussé plus loin leur intégration. Jusqu’au point où il est devenu préférable de ne plus former qu’une seule société pour éliminer le risque d’un changement de stratégie de l’un des partenaires. L’acquisition d’Unitrends par Kaseya est donc l’aboutissement de ce processus.

Ensemble, les deux entreprises comptent plus de 1 000 employés et réalisent un chiffre d’affaires de 200 millions de dollars. Selon Fred Voccola, Kaseya travaille avec environ 15 000 partenaires, tandis qu’Unitrends en compte entre 13 000 et 14 000. Kaseya précise que c’est une acquisition relutive pour l’entreprise. Autrement dit, la valeur ne viendra pas de la réduction des coûts.

Kaseya, dont le siège est à New York et Miami, a déjà plusieurs autres partenariats avec des fournisseurs de stockage, notamment Veeam et même Datto, et a une relation OEM avec Acronis. Ces relations ne devraient pas être affectées par l’acquisition, a assuré Voccola. « Unitrends ne fait pas concurrence à Acronis », a-t-il déclaré. La technologie du premier est basée sur des appliances, tandis que le second réalise des sauvegardes de fichiers vers le Cloud.

Voccola a également déclaré qu’il s’attend à ce que l’acquisition n’affecte pas la relation de Kaseya avec Datto. « Kaseya et Autotask ont ​​tous deux exprimé leur intérêt à rester ouverts et à travailler avec des partenaires », a-t-il expliqué. « Je pense que dans l’intérêt de nos clients communs, nous resterons ouverts, nous ne fermerons pas la main ni ne limiterons les choix. »