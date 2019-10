Snowflake a recruté le Français Karim Chekroun en tant q’Alliance Director South EMEA. Il a la charge de développer et d’étendre le réseau de partenaires intégrateurs certifiés et qualifiés du spécialiste du data warehouse en mode cloud dans cette région. Il a notamment pour mission de développer l’adaptation de l’offre aux marchés spécifiques des clients. Karim Chekroun remplace à ce poste Marie Assenmacher. Il reportera directement à Tim Alexander, Alliance Director EMEA.

Âgé de 45 ans, le nouveau responsable du channel Europe du Sud a une double expertise dans la vente et la gestion des grands comptes en direct ou au travers des partenaires.

Karim Chekroun a réalisé l’ensemble de sa carrière chez des éditeurs de logiciels tels que Sybase, BMC Software, HP Software. Chez ce dernier éditeur il a notamment été Account Executive et Alliance Manager EMEA. Avant de rejoindre Snowflake, il travaillait chez Splunk qu’il avait rejoint en 2016 pour construire le réseau de partenaires dans la région Europe du Sud.

« En travaillant pour des entreprises en hypercroissance, M. Chekroun a appris à être plus flexible et agile dans son approche commerciale car travailler dans une société en forte croissance demande une remise en cause quotidienne. Une situation qu’il retrouve chez Snowflake où il doit se réinventer en permanence », précise l’éditeur dans un communiqué.

Karim Chekroun est diplômé de l’École Supérieure de Vente de la CCI de Versailles.

Fondée en 2012 par les Français et ex-salariés d’Oracle Benoit Dageville et Thierry Cruanes ainsi que par le Polonais Marcin Zukowski, co-fondateur et ancien CEO de Vectorwise, la société est dirigée depuis 2014 par Bob Muglia, ancien président de Microsoft en charge de la division serveurs et outils.

Snowflake est présent en France depuis l’automne 2017.