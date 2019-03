Snowflake souhaite s’appuyer sur le channel pour renforcer sa présence en Europe. C’est ce qu’a déclaré l’éditeur de l’entrepôt de données dédié au cloud lors de son Partner Summit qui a rassemblé il y a quelques jours à Londres les partenaires de 25 pays. La licorne a désormais pour ambition d’assurer plus de la moitié de ses ventes à travers son réseau de distribution d’ici la fin de son année fiscale qui se clôturera en janvier 2020, contre 35 % au cours de l’exercice précédent. Dans le même laps de temps, la firme de San Mateo compte multiplier par quatre ses revenus dans la zone EMEA.

Pour attirer de nouveaux partenaires, Snowflake va mettre place un programme d’accompagnement structuré autour de deux niveaux de certification : Referral et Solution. Le premier est accessible sans prérequis et permet de débuter rapidement une collaboration avec l’éditeur. Le second nécessite pour sa part plusieurs conditions, notamment la formation d’une partie des équipes du partenaire sur les solutions Snowflake à travers des Snowflake Partner Boot Camp, des sessions de formation de 3 jours qui permettent d’acquérir l’expertise nécessaire. Par ailleurs, la société compte également renforcer son soutien marketing, notamment par le biais d’évènements et de communications conjointes. Les partenaires se verront en outre allouer des partners managers dédiés.

« Depuis notre arrivée en Europe, nous avons recruté plus d’une centaine de partenaires. L’objectif est aujourd’hui d’assurer la montée en puissance de cet écosystème à travers des formations et un meilleur accompagnement », explique dans un communiqué Thibaut Ceyrolle, Group Vice President de Snowflake EMEA. « Nous avons toujours affiché notre ambition d’être centré sur les attentes de nos clients, notre première valeur est « customer first ». Nous devons donc nous assurer que nos partenaires soient les plus qualifiés possible et deviennent des référents auprès de leurs clients. »

Lors de son année fiscale 2019, clôturée le 31 janvier dernier, la société a vu ses revenus multipliés par quatre dans la région EMEA où elle emploie environ 150 personnes réparties dans 8 pays. Présente en France depuis l’automne 2017, elle revendique une dizaine de partenaires dans le pays parmi lesquels Eulidia, Keyrus, Synergy et Ysance, et compte réaliser cette année plus de la moitié de son chiffre d’affaires dans l’Hexagone à travers son réseau de distribution.

Fondée en 2012 par les Français Benoit Dageville, directeur technique, et Thierry Cruanes, architecte, tous deux d’ex-grandes pointures d’Oracle, ainsi que par le Polonais Marcin Zukowski, un des fondateurs de VectorWise (désormais Actian Vector), Snowflake Computing est dirigée depuis 2014 par Bob Muglia, l’ancien président de la division Servers & Tools de Microsoft. La société connait une croissance exponentielle grâce à son entrepôt de données virtuel, qui contrairement aux solutions proposées par les acteurs historiques du secteur, a été conçu exclusivement pour le cloud. Elle compte parmi ses références des entreprises comme Adobe, Sony Pictures, Nielsen, Deliveroo ou Logitech, et en France Kiloutou, Camaïeu et l’Occitane.