Juniper va acquérir 128 Technology pour 450 millions de dollars afin d’améliorer sa technologie SD-WAN activée par l’IA. La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre fiscal de l’entreprise. Elle est soumise à l’approbation réglementaire, aux ajustements habituels et à la prise en charge des attributions d’actions en cours.

Le réseau intelligent de 128 Technology permet de créer une structure centrée sur l’expérience utilisateur pour une connectivité WAN simple, efficace, agile et sécurisée, explique Juniper dans un communiqué. En prenant des décisions intelligentes basées sur des sessions utilisateur en temps réel et des politiques d’entreprise au lieu de politiques de réseau statiques configurées par tunnel, la solution 128 Technology offre les meilleures performances et évolutivité de l’industrie à un coût opérationnel inférieur à celui des routeurs WAN et SD traditionnels.

L’intégration future de Technology 128 avec le logiciel WAN Assurance de Juniper, le portefeuille SRX et l’assistant réseau virtuel Marvis , tous pilotés par Mist AI, permettront aux clients d’obtenir des capacités WAN encore plus avancées basées sur l’IA, de la configuration initiale aux AIOps en cours, y compris niveaux de service personnalisables, la détection proactive des anomalies, l’isolation des pannes avec les actions correctives recommandées, les opérations réseau autonomes et le support basé sur l’IA.

La solution réseau Session Smart de 128 Technology s’intégrera dans la BU AI-Driven Entreprise de Juniper, qui comprend l’accès filaire et sans fil et le SD-WAN, les solutions de campus et de succursales de Juniper, le tout piloté par Mist AI. Le portefeuille combiné offrira aux clients une plateforme unifiée pour des expériences utilisateur optimisées du client au cloud, selon Juniper.

« L’acquisition de 128 Technology permettra à Juniper d’accélérer dans un domaine clé où nous constatons un énorme succès : l’entreprise basée sur l’IA», explique dans le communiqué Rami Rahim, CEO de Juniper Networks. « Les deux sociétés partagent la vision de mettre les expériences utilisateur au-dessus de tout et de tirer parti de l’automatisation avec des actions proactives pour simplifier les opérations informatiques. Avec 128 Technology, nous ajoutons une technologie hautement différenciée à notre arsenal primé de solutions de campus et de succursales pilotées par Mist AI afin d’offrir encore plus de valeur client tout en accélérant encore la croissance continue de Juniper dans le monde de l’entreprise. »

« 128 Technology a mis sur le marché une solution de routage de session révolutionnaire qui donne naissance à un réseau basé sur l’expérience. Cela permet à nos clients de réaligner leur réseau avec les exigences d’un futur numérique qui inclut le cloud, la mobilité et la virtualisation », indique de son côté Andy Ory, co-fondateur et CEO de 128 Technology.

Basé à Burlington près de Boston, 128 Technology possède des filiales à Berlin et à Tokyo. La société compte environ 90 salariés. Selon Crunchbase, elle a levé 96,7 millions de dollars depuis sa création.