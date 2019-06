Extreme networks va acquérir Aerohive pour environ 272 millions de dollars en numéraire, ce prix comprenant un solde de trésorerie de 62 millions de dollars, ce qui correspond à une valeur d’entreprise de 210 millions de dollars.

Figurant parmi les chefs de file de la gestion du cloud, de l’IA et de l’apprentissage automatique, Aerohive fut parmi les premiers à offrir une gestion de réseau Wi-Fi et du cloud sans contrôleur, y compris le Wi-Fi et le contrôle d’accès au réseau (NAC) gérés par le cloud.

Cette acquisition enrichira l’offre Extreme Elements lancée le mois dernier avec de nouvelles capacités d’automatisation et d’intelligence artificielle. Il étendra l’offre de la firme de San Jose en matière de Wi-Fi et de NAC et confortera sa présence sur les marchés verticaux. Aerohive revendique 30.000 clients de réseaux locaux sans fil gérés dans le cloud dans des secteurs tels que l’éducation, les soins de santé, les administrations et la vente au détail.

L’accord de fusion a été approuvé par les conseils d’administration des deux entreprises. L’opération devrait être finalisée au cours du prochain trimestre. « Après l’acquisition, les clients et partenaires d’Extreme et d’Aerohive seront en mesure de combiner un large éventail d’éléments logiciels, matériels et de services afin de créer des réseaux répondant à leurs besoins spécifiques et pouvant être gérés et automatisés de bout en bout – de la périphérie de l’entreprise au cloud – pour faire progresser leurs efforts de transformation numérique », précise Extreme Networks dans un communiqué.

Rappelons toutefois qu’il y a tout juste un an, Aerohive a signé un accord avec Juniper Networks permettant à ce dernier de commercialiser son offre WiFi. Qu’en sera-t-il de cet accord ?

« L’acquisition d’Aerohive établit notre leadership dans les domaines du cloud, de l’IA et du machine learning en ajoutant une plateforme de services cloud éprouvée et mature ainsi qu’un modèle de service d’abonnement pour les clients et partenaires d’Extreme. Extreme continue d’investir dans les logiciels et l’IA pour étendre les capacités d’automatisation de son portefeuille de solutions de mise en réseau allant de l’extrémité au cloud. La capacité d’améliorer l’expérience des utilisateurs, de réduire les dépenses d’exploitation et de fournir des réseaux gérés dans le cloud est la clé de notre stratégie », affirme dans le communiqué Ed Meyercord, président et CEO d’Extreme Networks. « Après avoir augmenté le chiffre d’affaires d’Extreme pour atteindre 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires et élargi notre portefeuille à des solutions réseau complètes, nous passons à la prochaine étape pour transformer notre activité en ajoutant des solutions cloud durables, orientées vers les abonnements, qui nous permettront de générer des revenus récurrents et d’augmenter la génération de cash flow. »

Le dirigeant indique par ailleurs qu’il engagera des charges de 14 à 16 millions de dollars pour accompagner des mesures de restriction des coûts afin d’améliorer la marge brute et la marge d’exploitation. « Cela entraînera des économies de coûts annualisées de l’ordre de 24 à 27 millions de dollars », prévient-il. On peut donc s’attendre à des suppressions de postes.