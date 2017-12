Aerohive vient de lancer une offre SD-WAN à destination des entreprises à nombreuses succursales ou sites. En la combinant avec l’offre actuelle SD-LAN de l’équipementier, les entreprises disposant de plusieurs centaines, voire de milliers de sites peuvent simplifier radicalement les déploiements grâce à une solution intégrant du WiFi géré par le cloud, de la commutation et du routage VPN SD-WAN, indique Aerohive dans son communiqué. La firme de Milpitas (Californie) promet par ailleurs des coûts de réseaux réduits, des déploiements rapides, des accès sécurisés basés sur l’identité, une gestion des flux d’utilisateurs et d’applications, l’optimisation des chemins de données, ainsi qu’une correction automatisée des problèmes.

L’offre SD-WAN d’Aerohive sera lancée au mois de janvier conjointement avec un nouveau routeur, l’Aerohive XR200P, géré via le cloud, et une passerelle VPN virtualisée de couche 3 offrant notamment une optimisation des flux basée sur l’application, la connexion permanente, le provisionnement automatique, la mise en application des polices de réseau ou encore une couche d’accès SDN.

Dans une interview accordée à CRN, le chef de produit marketing d’Aerohive, Mathew Edwards a expliqué que les clients désiraient une approche unifiée et ne souhaitaient pas gérer des technologies multiples. Il a notamment insisté sur le provisionnement automatique de l’offre, sans configuration préalable par le client. Selon lui, les partenaires ayant un business model axé sur les services et sur des revenus récurrents disposent là d’une offre intéressante. « Beaucoup de partenaires constatent que le prix du matériel décroit et que les services offrent une approche plus rationnelle. Ils essayent d’offrir aux clients une expérience unique. Ils peuvent l’installer (l’offre) et vous pouvez tout gérer vous-mêmes, ou bien le partenaire achète le matériel et le loue aux clients contre un loyer mensuel ou annuel. Mais tous les partenaires n’en sont pas là. » « Nous avons l’architecture réseau basée sur le cloud, le tableau de bord et les outils facilitant l’installation. Les partenaires peuvent fonctionner sur un mode Opex pour les clients », a encore indiqué Mathew Edwards.