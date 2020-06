Juniper Networks a dévoilé les premiers partenaires de la région EMEA qui rejoignent son nouveau programme de partenariat « sur invitation » rapporte ChannelPartnerInsight. Ce nouveau programme, baptisé Enterprise +, est conçu pour accroître l’empreinte de Juniper sur le marché des entreprises en investissant dans ses plus importants partenaires.

Le spécialiste des réseaux sécurisés a accueilli 36 partenaires de la région EMEA au sein de ce club exclusif qui compte 86 membres dans le monde. Parmi les heureux élus figurent trois entreprises françaises : NextiraOne, Interdata et Nomios.

« Je n’ai jamais vu une approche aussi grande, coordonnée et très financée pour pénétrer davantage le marché des entreprise », a déclaré à nos confrères le responsable des canaux EMEA de Juniper, Sander Groot, qui travaille dans la société depuis près de 20 ans. « Nous avons une formidable opportunité de nous développer dans l’entreprise. Nous devons être honnêtes et rester humbles en reconnaissant que nous n’avons pas la part du lion dans les ventes aux entreprises. Mais nous savons que nous le voulons vraiment, et nous devons nous prendre plus que jamais au sérieux. »

Qui dit club exclusif dit droit d’entrée élevé. Les partenaires sélectionnés doivent dépasser de 500.000 dollars le business plan approuvé en novembre dernier. Ils sont également tenus d’affecter un commercial et un technicien dédié et doivent s’engager dans au moins deux spécialisations Juniper, le portefeuille Mist étant un point de passage obligé. En retour, ils bénéficient de l’assistance de commerciaux virtuels, de deux passeports de formation gratuits afin qu’ils puissent certifier ou recertifier des collaborateurs dans leurs spécialisations choisies, et de fonds de développement marketing spécifiques. « Je n’ai jamais vu un investissement aussi important dans des fonds de développement marketing qui sont désormais engagés auprès de ces partenaires », a insisté Sander Groot.

Le club Entreprise + devrait perdurer au moins jusqu’à la fin de l’année et rassemble 100 partenaires dans le monde.