Après le départ d’Erwan Salmon pour RingCentral en mai, Cheops Technology était à la recherche d’un nouveau manager pour sa région Ile-de-France. C’est finalement Julien Mouton, directeur général de l’intégrateur catovien (78) Tersedia, qui relève le défi.

Le nouveau directeur de la région Ile-de-France de l’intégrateur-infogéreur cloud est chargé d’accélérer le développement de ses agences de Boulogne-Billancourt et de Rungis et de mettre en œuvre la stratégie que le groupe a déployée avec succès dans le reste de la France.

Une mission délicate sur laquelle plusieurs se sont cassé les dents avant lui. Il sera également à la manœuvre pour faire de la nouvelle opération de croissance externe envisagée par le groupe en Ile-de-France un succès.

Après avoir occupé différentes fonctions commerciales chez HP, EMC, IBM et Arrow ECS, Julien Mouton avait rejoint Virtue (l’ancêtre de Tersedia) en 2011. D’abord positionné négoce et services d’infrastructures, Tersedia avait enrichi sa palette d’offre à l’infogérance et aux services cloud en 2016 en se rapprochant de Res-Sources.