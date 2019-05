Le 14 mars dernier, nous avions rencontré sur le salon IT Partners Julien Mouton, le directeur général de l’intégrateur yvelinois Tersedia, un spécialiste de la gestion de données clients soumis à de fortes contraintes légales. À cette occasion, nous lui avions demandé de commenter l’actualité de sa société. Il avait retenu quatre thèmes principaux : le recrutement de l’ancien directeur des ventes de l’intégrateur FPS Guillaume Bourdet pour prendre la direction de sa division infrastructures et stockage ; la certification Iso 27001 en cours ; le renouvellement de sa solution de gestion des demandes clients et ses investissements dans les secteurs de la santé et de la finance. Des thèmes qu’ils développe dans l’entretien ci-dessous.

