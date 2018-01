A l’occasion du sommet « Choose France » (choisissez la France) qui a réuni à Versailles 140 grands patrons étrangers, l’ancien CEO de Cisco John Chambers a été nommé ambassadeur de la French Tech à l’international par le secrétaire d’Etat au numérique Mounir Mahjoubi.

Cette fonction sera assurée à titre bénévole.

John Chambers a pour mission la promotion des acteurs de la French Tech à l’international « en mettant en avant les start-ups les plus prometteuses, organisant des visites à l’étranger et participant aux principaux salons internationaux ». Il doit également « contribuer à l’attractivité de la France pour les fonds d’investissements, les grandes entreprises numériques et les start-ups étrangères ». Rappelons à ce sujet que l’ancien patron de Cisco vient de lancer JC2 Ventures son fonds de capital-risque destiné à soutenir de start-ups opérant dans le secteur du numérique, notamment dans l’Hexagone. Parmi les premiers bénéficiaires de JC2 figure d’ailleurs le spécialiste français de l’analyse par drone pour les grandes entreprises Airware.

John Chambers, qui sera également consulté sur la stratégie du gouvernement en faveur des start-ups, travaillera en étroite collaboration le président de Business France, Pascal Cagni.

« Cette nomination confirme la volonté du gouvernement de continuer à tout faire pour mettre en avant l’écosystème French Tech et accompagner nos start-ups partout sur les territoires et à l’international. Elle souligne aussi le rayonnement de notre pays auprès de personnalités de la tech très reconnues à travers le monde », indique le communiqué du secrétariat d’Etat chargé du numérique.