Après avoir averti le conseil d’administration de Cisco qu’il n’était pas candidat à sa réélection, l’ancien CEO de Cisco, John Chambers, a quitté la présidence exécutive de la société le 13 décembre dernier. Il ne prend pas sa retraite pour autant. Il a en effet fait savoir via Twitter qu’il a lancé JC2 Ventures. Basée à Cupertino, l’entreprise de capital-risque soutient des startups opérant dans le secteur du numérique. « Je suis heureux d’annoncer le lancement de JC2 Ventures ! Notre mission consiste à changer le monde en investissant dans des startups de secteurs et de régions différent(e)s qui partagent notre passion pour la résolution de problèmes majeurs en utilisant les technologies digitales », indique le tweet qui invite à se rendre sur le site de la nouvelle société d’investissement.

On y apprend que la société basée à Palo Alto opère à Atlanta, Austin, Chicago, New York ainsi que dans la Silicon Valley et, en dehors des Etats-Unis, en France, en Allemagne et en Inde.

L’équipe de dirigeants de JC2 Ventures est constituée, outre de John Chambers, qui en est le CEO, de son fils John J. Chambers, en charge du développement, du marketing stratégique et des opérations internes, et de Shannon Pia, qui fut la directrice de communication de John Chambers chez Cisco pendant plus d’une dizaine d’années. En plus de la communication du marketing stratégique, elle dirige les activités courantes de la société et assure la liaison avec les startups figurant dans le portefeuille.

Ce dernier est actuellement composé de six entreprises parmi lesquelles on trouve le spécialiste français de l’analyse par drone pour les grandes entreprises Airware. L’ampleur de ces investissements n’est pas détaillée, pas plus que celle des fonds dont dispose JC2 Ventures.

Par ailleurs, en novembre dernier John Chambers a pris à titre personnel une participation de 10% dans Uniphore, un éditeur de logiciels de reconnaissance vocale basé à Chennai en Inde.