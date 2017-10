Divalto a un nouveau directeur général en charge de l’activité ERP. Le poste a été confié à Jérôme Virey. L’activité CRM-SwingMobility est quant à elle toujours dirigée par Bruno Lagadec, qui a également rang de directeur général. Le nouveau promu aura pour mission « d’accompagner la migration vers le 100% numérique pour mieux anticiper et répondre aux besoins des clients et intégrateurs », indique un communiqué de l’entreprise.

Agé de 49 ans, Jérome Virey est présent depuis 2005 chez l’éditeur alsacien où il débute son parcours comme directeur commercial avant d’être nommé directeur commercial en 2009 par Thierry Meynle, le président du groupe. Quatre ans plus tard, il entre au comité exécutif avant de prendre la direction des opérations en 2014. « Jérôme Virey a joué un rôle majeur aux côtés de l’équipe dirigeante dans l’organisation, le management et les axes de développement de l’entreprise qui a su faire évoluer son modèle », précise le communiqué.

Diplômé d’une maîtrise en administration des entreprises (Rennes 1) et d’un DESS en gestion à l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises d’Orléans), Jérôme Virey entame sa carrière en 1990 chez Agora Communication comme chargé des solutions IT au service du marketing direct. En 1994, il rejoint Apsylog en tant que consultant grands comptes. En 1997 il est engagé par Pyla en qualité de chef de projet PME- PMI, puis prend la direction des départements qualité et relation clients. jusqu’à son départ pour Divalto.

Repris au départ de son fondateur Maurice Vallet en 2006 par les salariés et Pléiade Investissement, Divalto connaît une croissance continue. L’entreprise compte aujourd’hui 230 salariés pour un chiffre d’affaires 2016 de 21millions d’euros, en croissance de 8% sur un an.