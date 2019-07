Jérémy Drillon a rejoint Amazon Web Services rapporte Distributique, une information confirmée par la page LinkedIn de l’intéressé. Ce dernier a rejoint l’hébergeur le mois dernier pour développer le réseau de partenaires.

Le nouveau Partner Development Manager d’AWS peut compter sur une expérience de plus de 10 ans dans l’IT, dont une bonne partie consacrée à la gestion des partenaires. Il était jusqu’à présent et depuis près de deux ans Field Marketing Manager France de Nutanix. Détenteur d’un master en marketing, communication et branding de l’Ecole Supérieure de Gestion et de Commerce International, il a débuté sa carrière en 2008 chez Novell comme chef de projet marketing et communication avent de rallier l’agence parisienne de communication DDB en tant que gestionnaire de compte. Il a ensuite travaillé pendant près de sept ans chez VMware, d’abord comme chef de projet marketing EMEA de la Cloud Application Platform, avant de rejoindre Nutanix.