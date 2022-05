Voici le top 10 des emplois informatiques les plus demandés en avril 2022 aux Etats-Unis, selon l’association CompTIA (Computing Technology Industry Association) :

Développeur·se / Ingénieur·e logiciel

Les développeur·se·s de logiciels sont responsables de la conception, du développement, de l’installation, des tests et de la maintenance des systèmes logiciels par le codage, la conception et la construction d’applications, de sites Web ou d’applications mobiles.

Salaire annuel brut moyen sur LinkedIn : 152.493 $

Chef·fe de projet informatique

Les chef·fe·s de projet informatique supervisent la planification, l’exécution et la délégation de responsabilités autour de tous les projets informatiques. Ils et elles travaillent en étroite collaboration avec divers secteurs informatiques et guident l’ensemble des grands projets à grande échelle.

Salaire annuel brut moyen sur LinkedIn : 100.320 $

Spécialiste du support informatique

Les spécialistes du support informatique sont essentiels pour les entreprises en contact avec la clientèle. Ces personnes doivent posséder des compétences à la fois techniques et relationnelles pour le poste, car elles traitent directement avec les client·e·s et les aident à répondre à leurs besoins informatiques.

Salaire annuel brut moyen sur LinkedIn : 65.710 $

Ingénieur·e / Architecte système

L’ingénieur·e système dirige la conception, la mise en œuvre et la maintenance de tous les systèmes informatiques d’une organisation ou d’une entreprise. Son rôle consiste notamment à concevoir une infrastructure informatique de base, à établir des règles de mise en réseau pour la cybersécurité et à dépanner les erreurs de réseau.

Salaire annuel brut moyen sur LinkedIn : 151.186 $

Ingénieur·e / Architecte réseau

Les ingénieur·e·s réseau sont chargé·e·s de planifier, concevoir, déployer, gérer et mettre à niveau le réseau, les projets cloud et les applications d’une entreprise. Les compétences requises comprennent généralement une solide connaissance des services cloud, de la gouvernance, de l’automatisation et de la gestion des fournisseurs.

Salaire annuel brut moyen sur LinkedIn : 87.248 $

Analyste systèmes

Les analystes de systèmes aident à créer et à concevoir des techniques qui permettent de résoudre des problèmes commerciaux en analysant les systèmes informatiques d’une entreprise. Ils et elles dirigent les efforts d’enquête sur les questions et les problèmes et sont responsables de leur atténuation. Ils et elles testent également les programmes et les bases de données, effectuent des audits de sécurité, créent et maintiennent la documentation sur les systèmes.

Salaire annuel brut moyen sur LinkedIn : 165.323 $

Ingénieur·e / Analyste en cybersécurité

Les ingénieur·e·s en cybersécurité identifient les menaces et les vulnérabilités des systèmes et des plateformes logicielles et sont chargé·e·s de développer et de mettre en œuvre des solutions technologiques pour se défendre contre le piratage, les logiciels malveillants, les ransomwares et autres menaces.

Salaire annuel brut moyen sur LinkedIn : 125.000 $

Développeur·se Web

Les développeur·se·s Web développent des applications et des plateformes basées sur le Web, assurent la maintenance de plusieurs applications Web et effectuent des audits de sites réguliers et une maintenance régulière. Beaucoup ont de l’expérience dans l’utilisation d’outils tels que WordPress, AWS, JavaScript et autres langages de programmation.

Salaire annuel brut moyen sur LinkedIn : 142.163 $

Concepteur·rice / Développeur·se UI / UX

Les développeur·se·s UI/UX (interface/expérience utilisateur·rice) conçoivent et mettent en œuvre toutes les expériences possibles d’une personne lorsqu’elle interagit avec un outil, une application ou une plateforme numérique. Les concepteur·rice·s UI/UX travaillent en étroite collaboration avec les équipes de marketing pour assurer au mieux une conception web/mobile transparente et une convivialité pour les client·e·s, ainsi que pour mettre en œuvre de pratiques et des principes sur toutes nos plateformes numériques.

Salaire annuel brut moyen sur LinkedIn : 143.000 $

Ingénieur·e AQ logiciel / Testeur·se

Les ingénieur·e·s et les testeur·se·s en assurance qualité (AQ) de logiciels conçoivent des plans, des scénarios, des scripts et des procédures de test pour les applications logicielles. Ils et elles identifient, analysent, documentent et signalent également les défauts des logiciels.

Salaire annuel brut moyen sur LinkedIn : 151.893 $