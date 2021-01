Soutenu par le fonds d’investissement Clearlake Capital Group et par TA Associates, l’éditeur Ivanti avait coup sur coup racheté MobileIron et Pulse Secure l’automne dernier pour étoffer sa plateforme d’hyper-automatisation Neurons. Il annonce aujourd’hui une nouvelle acquisition pour poursuivre ce processus, celle du fournisseur de solutions de gestion des services d’entreprise Cherwell, basé à Colorado Springs au Colorado. Les conditions de l’opération ne sont pas dévoilées.

Avec cette nouvelle acuqisition, Ivanti souhaite offrir de nouveaux services aux entreprises, à l’intersection de la gestion unifiée des terminaux, de la sécurité et de la gestion des services d’entreprise.

« En tirant parti de Neurones, les entreprises pourront découvrir, gérer, sécuriser et entretenir tous les appareils partout sur le lieu de travail, du cloud au périphérique ; mettre en œuvre un accès sécurisé sans confiance;et offrir des expériences utilisateur personnalisées et contextuelles – améliorant la vitesse opérationnelle, le coût et la précision du service », commente sur le blog de l’entreprise le CEO d’Ivanti, Jim Schraper. « Notre plateforme d’hyper-automatisation permettra aux organisations de sécuriser les connexions sur chaque appareil, pour tout utilisateur, depuis n’importe où et quel que soit leur mode de travail. Cela permettra à nos clients de collaborer et d’innover plus librement, tout en réduisant le risque de violation de données et en améliorant l’expérience de leurs employés. »

« En ce qui concerne l’avenir du travail, Ivanti partage notre conviction que des flux de travail sécurisés et automatisés peuvent radicalement changer et améliorer la vie quotidienne des employés tout en générant des résultats commerciaux fiables », assure de son côté le CEO de Cherwell, Sam Gilliland.

Ivanti continuera de maintenir et d’investir à la fois dans Cherwell et dans ses propres plateformes de gestion de services tout en s’efforçant de faire converger les meilleurs aspects de chacune d’entre elles précise l’entreprise de Salt Lake City (Utah).