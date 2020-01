Intel procède actuellement à des licenciements rapporte le Silicon Valley Business Journal qui s’appuie sur les sites d’information technologique SemiAccurate et AnandTech. Dans un premier temps, SemiAccurate avait indiqué que ces licenciements concernaient 25 à 33% des salariés du Data Center Group (DCG), sans préciser les sites concernés. Nos confrères du Silicon Valley Business Journal avaient alors interrogé la société qui avait refusé de commenter l’information, indiquant qu’elle tiendra jeudi prochain (23 janvier) sa conférence téléphonique du quatrième trimestre avec les analystes de Wall Street.

Selon nos confrères, le changement de dénomination du responsable du DCG, Navin Shenoy, désormais vice-président exécutif et directeur général du Data Platforms Group, est un indice plutôt sérieux d’une réorganisation du groupe. Les responsabilités de Navin Shenoy englobent désormais, outre les datacenters, les serveurs, le réseau, le stockage, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets et les FPGA, bref l’ensemble de ce que l’entreprise appelle ses activités centrées sur les données.

De son côté, SemiAccurate est revenu ce 20 janvier sur le sujet en indiquant qu’un autre cycle « important » de licenciements allait démarrer le mois prochain, touchant également l’IoT Group (IOTG) et l’activité logiciels du Software and Services Group (SSG). Ces informations s’appuient sur plusieurs sources internes. Le site d’information précise qu’il n’est toutefois pas en mesure d’en dire plus sur ces derniers licenciements.

Notons que le quotidien local The Oregonian daté du 20 janvier annonce lui aussi de « modestes » dégraissages planifiés par le fondeur dans l’Etat de l’Oregon. Celui-ci abrite quatre campus de la société, employant un total de 20.000 salariés.

Rappelons que le DCG abrite les activités d’Intel qu’il considère comme stratégiques, éclipsant ainsi les activités historiques axées sur les PC et serveurs.