A l’occasion d’une réunion avec les actionnaires, Bob Swan, le CEO d’Intel, a promis à ces derniers de meilleurs lendemains, indiquant que la société avait « l’opportunité de mener l’une des transformations les plus réussies de son histoire » rapporte CRN.

Ces propos interviennent après que la société basée à Santa Clara ait réduit ses perspectives de chiffre d’affaires pour 2019. Elle s’attend désormais à des revenus de 69 milliards de dollars, en baisse de 3% sur un an. Bob Swan avait précédemment déclaré que le ralentissement était dû aux fournisseurs de services, cloud, aux entreprises et aux clients chinois qui avaient atteint leur capacité maximale en matière de traitement des données.

« Au cours des 10 derniers trimestres, nous avons atteint ou dépassé notre chiffre d’affaires neuf fois sur 10. Et nous avons atteint ou dépassé notre bénéfice par action 10 fois, mais cela n’excuse pas le manque de perspectives que nous avons pour le reste de l’année », a-t-il reconnu, estimant que l’entreprise devrait toutefois dépasser ces prévisions, notamment en améliorant ses opérations. Il a ajouté qu’Intel avait réalisé de nombreux progrès au cours des trois dernières années. « Au cours de cette période de trois ans, ce qui s’est passé c’est que nous nous attendons à générer un chiffre d’affaires supplémentaire de 12 milliards de dollars par rapport à 2016, que nous dépensons moins et que par conséquent notre résultat par action aura probablement augmenté de 64% par rapport à il y a trois ans. »

Bob Swan a par ailleurs expliqué qu’il n’était pas satisfait des progrès réalisés dans la transition d’une société centrée sur les PC vers une autre axée sur des solutions tournant autour des données. Il a rappelé qu’Intel opérait désormais sur un marché adressable total de près de 300 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation radicale par rapport à son précédent marché de 52 milliards de dollars, composé en grande partie de processeurs pour PC et serveurs. Avec un portefeuille de produits à présent élargi qui va des processeurs aux circuits logiques programmables en passant par la mémoire Optane, il estime qu’Intel a aujourd’hui l’occasion de mener l’une des transformations les plus réussies de son histoire. Il reconnaît cependant qu’il ne s’agit pas d’une tâche facile.

Au cours des trois prochaines années, Intel prévoit une croissance du chiffre d’affaires à un chiffre, avec une croissance des activités centrées sur les données se situant entre 5% et 10% et une activité PC qui devrait rester stable ou légèrement baisser. Entretemps, les marges brutes de la société devraient diminuer à mesure qu’elle passe aux produits silicium 10 nanomètres et qu’elle démarre ses travaux sur des composants 7 nanomètres.

Selon le CEO, d’ici 2022 ou 2023, le chiffre d’affaires annuel devrait s’établir aux environs de 85 milliards de dollars et le bénéfice atteindre 6 dollars par action.