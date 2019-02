Le directeur financier et CEO par intérim d’Intel Bob Swan vient d’être confirmé à la direction de la société. C’est une première pour le fabricant de puces qui a toujours appelé à sa tête des ingénieurs qui ont généralement passé des décennies en son sein.

Agé aujourd’hui de 58 ans, Bob Swan a rejoint Intel en octobre 2016 après avoir été directeur financier d’eBay puis partenaire financier du fonds d’investissement General Atlantic.

L’annonce de cette nomination a provoqué la baisse du titre de la société et la hausse des actions des fabricants de puces concurrents. Hier midi, le titre Intel perdait 2,6%. En revanche ceux d’AMD et de Nvidia progressaient de respectivement 6,7% et 4,1%. Selon Reuters, de nombreux analystes s’interrogent sur la capacité d’Intel de commercialiser sa prochaine génération de puces de 10 nanomètres d’ici la fin de l’année pour les ordinateurs personnels et au début de l’année prochaine pour les datacenters. « Je suppose que la raison pour laquelle les actions sont en baisse est que les investisseurs espéraient peut-être que quelqu’un avec une plus grande expérience des d’opérations serait capable de les aider à traverser ces transitions dans la fabrication de puces », a par ailleurs expliqué à Reuters, Chaim Siegel analyste chez Elazar Advisors, tout en reconnaissant que Bob Swan était « un leader et un directeur financier solides comme le roc ».

Ce dernier devra remettre les activités de fabrication d’Intel sur les rails de lutter contre les concurrents qui minent la domination de la firme de Santa Clara sur les PC et les datacenters.

Bob Swan a déclaré que sa société avait l’intention de continuer à fabriquer ses puces CPU phare, mais n’écartait pas l’idée de recourir à des tiers pour la fabrication de puces destinées aux marchés plus récents, comme le véhicule intelligent ou l’intelligence artificielle. « C’est un secteur très consommateur de capital, et nous devons sans arrêt évaluer s’il est judicieux d’avoir une fabrication pour une technologie donnée », a ajouté le dirigeant. « Dans l’arène de l’informatique haute performance, nous pensons simplement que nous sommes les meilleurs au monde. »

Les partenaires d’Intel ont applaudi à la nomination de Bob Swan mais demandent que le nouveau dirigeant mette davantage l’accent sur le channel, rapporte de son côté CRN. « Mon espoir est que Swan puisse redresser le bateau qui n’est pas sur une bonne route en ce qui concerne le channel », a expliqué à nos confrères Bob Venero, CEO de Future Tech Enterprise, un fournisseur de solutions basé à New York et important partenaire d’Intel pour le marché entreprise. Sa société a été durement touchée par la pénurie de processeurs Intel, qui lui aurait coûté 4 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2018. « Cinquante pour cent de ces commandes ont été perdues parce que le budget prévu pour ces achats n’a pas été reporté à l’année 2019 », a précisé le partenaire.