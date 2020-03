Dans une lettre aux clients et partenaires, le CEO d’Intel, Bob Swan, explique que le rôle du secteur technologique est « plus essentiel maintenant qu’il ne l’a jamais été ». « Vous fournissez des services, des outils et une infrastructure essentiels à des millions de personnes qui sont directement aux prises avec ce virus, en prenant soin de ceux qui sont infectés ou qui contribuent, par la distanciation sociale et par d’autres efforts, à assurer la sécurité de la famille, des amis et des voisins et finalement vaincre la pandémie de Covid-19 », écrit-il. Il les assure de l’engagement d’Intel envers eux, ajoutant que les usines de la société fonctionnent à peu près normalement, respectant les délais de livraison dans plus de 90% des cas.

Bob Swan estime que le coronavirus va changer la façon dont les gens vivent et travaillent et annonce une accélération de la numérisation des biens et services. « Aujourd’hui, nous assistons à ce qui restera sûrement dans les mémoires comme un déploiement historique du travail à distance et de l’accès numérique aux services dans tous les domaines, y compris la médecine, l’éducation, les administrations, le divertissement et plus. »

Il cite quelques actions menées actuellement par Intel pour lutter contre le Covid-19, notamment un partenariat avec Lenovo et BGI Genomics « pour accélérer l’analyse des caractéristiques génomiques du virus, aider les scientifiques à étudier les modes de transmission et créer de meilleures méthodes de diagnostic ». Des robots basés sur une plateforme Intel ont par ailleurs été déployés dans des hôpitaux chinois afin de réduire les interactions humaines en transportant des fournitures médicales et du matériel chirurgical.

Evoquant la sécurité des salariés, Bob Swan explique que le Pandemic Leadership Team mis en place dans l’entreprise il y a 15 ans utilise l’expertise d’experts médicaux et de sécurité pour protéger le personnel et minimiser la propagation du coronavirus. L’équipe travaille également avec les gouvernements locaux et les organisations de santé publique pour mettre en œuvre leurs recommandations. « Dans le passé, l’équipe a aidé avec succès Intel à gérer les problèmes de santé mondiaux tels que la grippe aviaire, le SRAS, Ebola, Zika et le virus H1N1 », assure-t-il. Il ajoute que cette priorité accordée à la sécurité sanitaire s’applique également aux clients et partenaires. « Parfois, cela signifie que nous vous demandons d’être patient patience lorsque nous apprenons à interagir et à collaborer de nouvelles façons », reconnaît-il.

Bob Swan indique par ailleurs que la société a fait don d’un million de dollars à la Croix-Rouge internationale pour soutenir les opérations de secours, et qu’elle étudie d’autres moyens d’apporter son aide aux communautés locales. « Alors que vous et vos équipes traverserez les prochains mois, il y aura des challenges à relever. Je vous demande de bien vouloir me contacter, moi et mon équipe, si nous pouvons faire quelque chose pour vous aider à remplir votre mission ou pour aider ceux qui en ont besoin en ces temps de crise », ajoute-t-il.

« Veuillez prendre les précautions nécessaires pour assurer votre santé et votre sécurité ainsi que celles de vos proches », conclut le CEO d’Intel.