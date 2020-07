Moins de deux mois après le départ de Jim Keller, un des hauts responsables de la conception des puces chez Intel « pour raisons personnelles », c’est le patron du Technology, Systems Architecture and Client Group (TSCG) du fondeur, Murthy Renduchintala, qui quittera la société le 3 août. « Je tiens à remercier Murthy pour son leadership en aidant Intel à transformer notre plateforme technologique. Nous disposons du portefeuille de produits de premier plan le plus diversifié de notre histoire et, grâce à nos six piliers de stratégie d’innovation et de désagrégation, nous avons beaucoup plus de flexibilité dans la manière dont nous construisons, emballons et livrons ces produits à nos clients », explique le CEO d’Intel Bob Swan dans un communiqué. Qu’on ne s’y trompe pas, Murthy Renduchintala paye ainsi les retards dans la production des processeurs 10 nm et, surtout, le nouveau report du lancement des composants 7 nm. Ce départ s’accompagne d’ailleurs du démantèlement du TSCG et de la reprise en mains de son activité par Bob Swan lui-même. Le groupe sera divisé cinq équipes qui répondront directement au CEO.

Le développement technologique sera pris en charge par Ann Keheler qui assure la continuité des opérations depuis le début de la pandémie de Covid-19. Elle se concentrera sur les processus 7 nm et 5 nm. Le patron des Intel Labs, Mike Mayberry, la secondera jusqu’à sa retraite prévue à la fin de l’année.

Keyvan Esfarjani, qui a récemment dirigé la fabrication pour le Non-Volatile Memory Solutions Group (NSG), prendra en charge la fabrication et les opérations du fondeur.

L’ingénierie de conception sera dirigée par Josh Walden pendant que la société « mène une recherche mondiale accélérée pour identifier un leader permanent de classe mondiale ». Josh Walden a récemment dirigé le groupe Intel Product Assurance and Security (IPAS) qui reste sous son autorité.

L’architecture, les logiciels et les graphiques resteront sous la direction de Raja Koduri. Ce dernier est responsable du développement de l’architecture et de la stratégie logicielle d’Intel, ainsi que du portefeuille de produits graphiques dédiés.

Enfin, la chaîne d’approvisionnement continuera d’être dirigée par Randhir Thakur.

« J’ai hâte de travailler directement avec ces leaders technologiques talentueux et expérimentés, dont chacun est déterminé à faire avancer Intel pendant cette période d’exécution critique », affirme Bob Swan.