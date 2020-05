Intel croit à la résilience du PC dans un monde bouleversé par la pandémie de coronavirus. Le vice-président et directeur général en charge des ventes du Client Computing Group de la société, Steve Long, a déclaré à CRN qu’il avait plusieurs raisons d’être optimiste à propos de l’évolution du marché. « Il y a évidemment une incertitude concernant le PIB (produit intérieur brut) que nous ne contrôlons pas », a-t-il déclaré. « Ce que nous contrôlons en revanche, c’est le type d’innovation que nous introduisons sur le marché et les raisons qui inciterons les acheteurs à découvrir ce que cette catégorie de produits leur apporte. »

Il a précisé qu’Intel et ses partenaires se préparaient à réussir sur le marché avec de nouvelles gammes de produits comme les processeurs de bureau Intel Core S-series de 10e génération et une nouvelle gamme de processeurs Intel vPro pour PC professionnels, en s’appuyant sur les nombreuses ressources destinées aux partenaires du channel. « Nous les soutenons non seulement avec nos produits, mais aussi avec nos programmes », a-t-il insisté. « Depuis plus de 25 ans, nous travaillons avec nos partenaires de distribution et nous restons très attachés à eux, à la fois en les formant et en les perfectionnant, ainsi qu’en leur offrant tous les bons outils, incitations et programmes marketing. »

Autre raison d’être optimiste : le rafraîchissement des PC engagé par les entreprises en début d’année avec la fin du support de Windows 7, et qui se poursuit avec le passage de nombreux salariés au télétravail et à l’adoption de l’e-learning en général. Intel constate par ailleurs une augmentation du nombre d’ordinateurs par ménage et, surtout, la forte hausse des particuliers qui achètent un PC pour la première fois.

Steve Long est bien sûr revenu sur la pénurie de composants actuelle, indiquant que l’entreprise avait pris des mesures pour en atténuer l’impact. Avec la mise en place de nouvelles capacités de productions et le lancement des processeurs Intel de la série F qui offrent plus d’options aux partenaires, le dirigeant estime que l’approvisionnement en CPU s’est amélioré par rapport à l’année dernière, même si les problèmes de mix de produits persistent, en particulier en raison de la demande d’ordinateurs portables par le secteur de l’enseignement. « Nous avons l’occasion de reconstituer les stocks et, franchement, de retrouver un certain volume pour rattraper un retard car nous avons perdu quelques années d’activité et nous devons regagner de la crédibilité dans notre chaîne d’approvisionnement », a-t-il conclu.