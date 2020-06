C’est très probablement un coup dur pour Intel. Jim Keller, un des hauts responsables de la conception des puces – il était vice-président directeur de l’Intel Technology, Systems Architecture and Client Group et directeur général du Silicon Engineering Group – a démissionné pour raisons personnelles indique un communiqué de la société. Il assumera toutefois une fonction de consultant pendant six mois afin de faciliter la transition précise le document.

Jim Keller a une solide expérience de l’architecture des puces. Avant de quitter DEC en 1998 il a participé à la conception des processeurs Alpha 21164 et 21264 de l’entreprise. Il a ensuite rejoint AMD où il a participé au lancement de l’Athlon et fut l’architecte en chef de l’AMD K8. Après cela, il a travaillé pour Apple, prenant en charge les processeurs A4 et A5 avant de retourner chez AMD, où il a aidé à développer l’un des premiers processeurs 64 bits du marché. Il a ensuite rejoint Tesla où il a pris en charge pendant deux ans l’entité Autopilot Hardware Engineering. Il avait pris ses fonctions chez Intel en avril 2018. Il y a un peu plus de trois semaines, Fortune lui avait consacré un article intitulé « Pourquoi Intel mise pour ses chips sur Jim Keller, la tête pensante des microprocesseurs », rapporte CRN.

« Jim Keller est une rock star et Intel perd un grand architecte », a par ailleurs déclaré à nos confrères Patrick Moorhead, président et analyste principal chez Moor Insights and Strategy. « Par le passé, Keller est parti après avoir posé un jalon spécifique comme il l’a fait chez Apple, Tesla et AMD. Je n’ai aucune idée des raisons personnelles qui l’ont poussé à partir, mais j’espère qu’il va bien. Quant à Intel, la société dispose d’une équipe talentueuse. C’est un endroit où les architectes souhaitent travailler. »

La démission de Keller a été annoncée un jour après le lancement par Intel de ses nouveaux processeurs hybrides Lakefield, qui comprennent des cœurs Tremont de faible puissance que Jim Keller a aidé à concevoir. Il avait également travaillé sur les processeurs 10 nanomètres de l’entreprise, qui ont fait leurs débuts l’année dernière avec les puces Ice Lake destinées aux ordinateurs portables ultra-minces.

Dans le sillage de la démission surprise de Jim Keller, la firme de Santa Clara a procédé à un remaniement de son groupe Technologie, architecture des systèmes et clients (TSCG). Sundari Mitra, l’ancien CEO et fondateur de NetSpeed ​​Systems, dirigera un nouveau groupe d’ingénierie IP. Gene Scuteri, auparavant chef du groupe Solutions de réseau et de communication, dirigera le groupe d’ingénierie Xeon et réseaux tandis que Daaman Hejmadi reprendra la tête du groupe d’ingénierie client d’Intel, axé sur la conception de systèmes sur puce (SoC) et de produits clients de nouvelle génération. Enfin, Navid Shahriari continuera de diriger le groupe de fabrication et d’ingénierie de produits de l’entreprise.