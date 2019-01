Le titre d’Intel a reculé de près de 7% mercredi soir après-bourse, le fabricant de semi-conducteurs ayant fait savoir qu’il tablait sur un chiffre d’affaires 2019 de 71,5 milliards de dollars, en deçà des attentes des analystes qui comptaient sur 73,1 milliards de dollars. Le premier trimestre s’annonce particulièrement décevant puisque la firme de Santa Clara prévoit un chiffre d’affaires de 16 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 87 cents par action alors que Wall Street s’attendait à un chiffre d’affaires de 17,35 milliards de dollars et à un bénéfice de 1,01 dollar par action.

Interrogé par Reuters jeudi lors de la présentation des résultats du quatrième trimestre, le CEO par intérim, Bob Swan, a attribué ce ralentissement à la faiblesse de l’environnement macroéconomique, la détérioration des prix des composants NAND et le ralentissement du marché du PC. Il a également invoqué la contraction des activités orientées vers les datacenters, tout particulièrement en Chine où, en raison des craintes concernant les tensions commerciales avec les Etats-Unis, certains fournisseurs de services cloud ont anticipé leurs achats.

La lecture des résultats du quatrième trimestre et de l’ensemble de l’année 2018 semble donner quelque crédit à cette thèse. Au cours des trois derniers mois de l’année, le chiffre d’affaires a grimpé de 9% à 18,7 milliards de dollars, dont 6,1 milliards de dollars provenant du datacenter group (+9%). Le bénéfice net GAAP s’est établi à 5,2 milliards de dollars, soit 1,12 dollar par action, contre une perte de 687 millions de dollars un an auparavant, soit 0,15 dollar par action, perte due il est vrai à la réforme des impôts entrée en vigueur fin 2017.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires a grimpé de 13% à 70,8 milliards de dollars, tiré par le datacenter group dont les ventes s’envolent de 21% à 23,0 milliards de dollars. Le bénéfice net GAAP s’affiche à 21,1 milliards de dollars ou 4,48 dollars par action.

« 2018 a été une année vraiment remarquable pour Intel, avec des revenus records dans tous les secteurs d’activité et des bénéfices records, alors que nous transformons la société pour saisir la plus grande opportunité de marché qui s’offre à nous », explique dans un communiqué Bob Swan. « Au quatrième trimestre, nous avons enregistré une croissance de nos revenus, une augmentation de nos bénéfices et eu un aperçu des nouveaux produits basés sur le 10 nm qui permettent à Intel de faire face à la concurrence. À l’avenir, nous prévoyons une autre année record et augmenterons le dividende, estimant que la croissance explosive des données entraînera une demande soutenue pour les produits Intel. » Le dividende augmente en effet de 5% pour s’établir à 1,26 dollar par action.