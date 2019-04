En janvier dernier, Intel décevait la bourse en indiquant qu’il tablait pour 2019 sur un chiffre d’affaires de 71,5 milliards de dollars, un chiffre nettement en dessous des prévisions des analystes qui comptaient sur 73,1 milliards de dollars. Le premier trimestre s’annonçait particulièrement morose, la firme de Santa Clara prévoyant un chiffre d’affaires de 16 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 87 cents par action alors que Wall Street s’attendait à un chiffre d’affaires de 17,35 milliards de dollars et à un bénéfice de 1,01 dollar par action. Les chiffres annuels ne seront pas atteints, les ventes de composants pour les datacenters ayant reculé de 6,3% à 4,9 milliards de dollars, pénalisées par la baisse de la demande du marché chinois où les clients, inquiets des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, avaient constitué l’an dernier des stocks importants. Le cours de l’action a perdu jusqu’à 7,5% dans lors des échanges après la clôture de Wall Street.

« Le rebond des centres de données sur lequel l’entreprise tablait pour améliorer ses performances d’ici le second semestre ne semble pas vouloir se produire », a déclaré à Reuters Patrick Moor, de Moor Insights & Strategy. Le CEO d’Intel, Bob Swan, a de son côté expliqué dans une interview que les clients chinois avaient indiscutablement acheté l’an dernier des puces pour centres de données supplémentaires, craignant des problèmes tarifaires ou d’approvisionnement en raison du différent commercial entre les deux pays.

A l’issue du premier trimestre, le chiffre d’affaires a atteint 16,1 milliards de dollars, un montant très légèrement supérieur aux prévisions du groupe mais stable par rapport à l’an dernier à la même période. En revanche, le bénéfice a chuté de 11% à 3,97 milliards de dollars, soit un bénéfice par action GAAP de 0,87 dollar.

Pour le second trimestre, Intel prévoit un chiffre d’affaires de 15,6 milliards de dollars, un bénéfice par action GAAP de 0,83 dollar et un bénéfice par action non-GAAP de 0,89 dollar. Wall Street tablait sur des revenus de 16,85 milliards de dollars et sur un BPA non-GAAP de 1,01 dollar.

Pour l’ensemble de l’année, le fondeur prévoit un chiffre d’affaires de 69,0 milliards de dollars, loin des 71,5 milliards de dollars annoncés en janvier, un bénéfice par action GAAP de 4,14 dollars et un bénéfice par action non-GAAP de 4,35 dollars.