La filiale française du distributeur à valeur ajoutée suisse spécialisé dans les solutions de sécurité informatique annonce les référencements de deux nouvelles marques : Aerohive et Okta. La première complète l’offre de Sonicwall sur la partie gestion des points d’accès et vient combler une lacune de son catalogue sur la partie contrôle d’accès réseau géré dans le cloud.

La seconde, qui édite une solution cloud de gestion des identités, succède à l’offre de Centrify que le distributeur a distribué jusque l’année dernière.

Si pour l’instant Okta est distribué uniquement par la filiale française, Aerohive est relayé par les filiales allemande, suisse et autrichienne du groupe. Une diffusion transnationale qui va dans le sens de la nouvelle politique du groupe impulsée par le nouveau CEO Klaus Schlichtherle, visant à globaliser les contrats à l’échelle du groupe (qui compte des implantations dans 10 pays d’Europe), explique Stephanie Kayser, nouvellement nommée directrice générale d’Infinigate France.

Créée en 2014, sur la base du rachat de certains actifs de ITway France (contrats fournisseurs, base clients) et de la reprise de trois de ses collaborateurs, Infinigate France réalise 20 M€ de chiffre d’affaires annuel avec un effectif de 18 personnes. Ses principales marques sont Check Point Software, Barracuda Networks et Radware.

Infinigate France distribue également des marques plus confidentielles telles que BackBox (sauvegarde et restitution des équipements réseaux), HID Global (authentification forte). Au cours des douze derniers mois, la filiale française a également démarré des marques comme HTTPCS (scan de vulnérabilités), SonicWall et Yubico (clés d’authentification à deux facteurs).