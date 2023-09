Depuis sa reprise par Bain Capital en 2022, Inetum (ex GFI) fait de la relance de la croissance externe une priorité. L’ESN française, dirigée depuis février dernier par Jacques Pommeraud, poursuit cette stratégie en annonçant l’acquisition de trois entreprises spécialisées dans les environnements Microsoft Dynamics, Salesforce et ServiceNow.

La première acquisition porte sur l’activité Microsoft Dynamics de l’ESN VISEO. Un segment à forte valeur ajoutée pour Inetum, qui est partenaire de Microsoft depuis plus de 20 ans et certifié Microsoft Cloud Partner. L’équipe de 25 collaborateurs rejoindra le collectif d’experts Microsoft d’Inetum dont l’effectif passera à plus de 300 après intégration. « Cette collaboration va permettre de créer une synergie pour accompagner chacun de nos clients dans la transformation de leurs processus opérationnels », commente Normann Hodara, DG France d’Inetum.

La seconde concerne la société 47 QUAI. Spécialisée dans le conseil, l’intégration et la gestion de projets Salesforce, elle compte pour sa part 50 consultants certifiés. De quoi muscler là encore la practice dédiée d’Inetum, déjà Summit Partner, le niveau le plus élevé avec Salesforce et qui dépassera ainsi les 200 collaborateurs.

Enfin Inetum fait l’acquisition de l’intégrateur Proceed. La société créée en 2020 est positionnée sur l’intégration de la plateforme ServiceNow et de ses modules de gestion des services ITSM, CSM et HR. Après l’intégration de ses 15 collaborateurs, la practice d’Inetum comptera 300 experts. Elle continue ainsi de renforcer ses capacités sur la plateforme, dans le prolongement de l’acquisition en 2022 de l’intégrateur bulgare Do It Wise, un des grands partenaires Elite européens de ServiceNow.

Avec ces trois acquisitions, dont le montant n’a pas été divulgué, Inetum renforce ses expertises plateformes et sectorielles pour mieux accompagner ses clients dans leurs parcours de transformation digitale. Le groupe qui compte 27 000 collaborateurs et a réalisé 2,4 Md€ de chiffre d’affaires en 2022 conforte ainsi son ambition d’intégrer le Top 5 des ESN françaises. Il figurait à la dixième place du classement KPMG/Numeum en 2021.