Sur le point de passer dans le giron de Bain Capital, Inetum (ex GFI) poursuit son plan de croissance en annonçant l’acquisition de Do It Wise. Cet intégrateur basé en Bulgarie est un partenaire Elite de la plate-forme cloud d’automatisation des flux de travail ServiceNow. Do It Wise a enregistré un chiffre d’affaires de 11 M€ en 2021 avec ses services de conseil, de mise en œuvre, de formation et de support sur la plate-forme ServiceNow.

Cette acquisition permet à Inetum, dans le top 10 des ESN françaises avec 2,2 Mds € de chiffre d’affaires en 2021, de se renforcer en Europe, puisque Do It Wise dispose de belles références en Allemagne, Autriche, Suisse mais aussi au Benelux, au Royaume-Uni et dans les régions nordiques.

« Avec cette acquisition, Inetum étend ses capacités à soutenir la plateforme ServiceNow en offrant à ses clients une expertise accrue et une capacité opérationnelle éprouvée. Dans le cadre de notre plan stratégique UPSCALE25, Inetum renforce en outre son partenariat à long terme avec ServiceNow pour devenir un leader mondial en étendant la portée de la pratique aux 26 pays où notre Groupe opère. Dans le même temps, le Groupe ouvre une nouvelle plate-forme de livraison efficace et compétitive en Bulgarie qui accélérera encore le développement de sa plate-forme de livraison sur une expertise de pointe », commente dans un communiqué Vincent Rouaix, PDG du groupe Inetum