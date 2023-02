Bain Capital et Inetum ont annoncé la nomination de Jacques Pommeraud en tant que Président-Directeur Général du groupe Inetum à compter du 27 février 2023. Il succède à Vincent Rouaix, qui devient conseiller du groupe Inetum en matière de fusions et acquisitions. Pour rappel, Bain Capital a racheté l’an dernier Inetum au fonds Qatari Mannai et affiché l’ambition de relancer les acquisitions.

« J’ai hâte de diriger cette équipe d’experts qui a démontré son talent dans l’expansion de l’implantation d’Inetum et de ses capacités de transformation digitale au cours de la dernière décennie », déclare Jacques Pommeraud dans un communiqué. « La société a un fort potentiel pour innover encore plus et répondre aux nouveaux besoins numériques de nos clients. »

« Au cours des 14 dernières années de croissance continue, j’ai eu l’honneur et le plaisir de construire l’une des plus grandes sociétés de services IT en Europe », commente Vincent Rouaix. « Je souhaite à Jacques Pommeraud toute la réussite possible à ce nouveau poste. Je continuerai à soutenir le développement d’Inetum. »

Jacques Pommeraud était précédemment Vice-Président Exécutif de Bureau Veritas en charge de la France, l’Afrique et des services aux gouvernements. Après avoir commencé sa carrière en Consulting Stratégique chez McKinsey, il a occupé des postes à responsabilité successivement chez Atos, Canopy Cloud, Salesforce puis SAP. Il est diplômé de l’École Nationale des Ponts et Chaussées et titulaire d’un MBA de l’INSEAD.