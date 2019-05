Profitant de sa conférence annuelle Knowledge 2019, ServiceNow annonce le lancement de nouveaux programmes dédiés aux partenaires. « ServiceNow est convaincu de pouvoir devenir une société de 10 milliards de dollars, en offrant l’opportunité à nos partenaires de croître avec nous à mesure que nous facilitons la transformation numérique de nos clients à travers le monde », commente dans un communiqué David Parsons, senior vice-président en charge des alliances mondiales et de l’écosystème de partenaires de ServiceNow. « Les changements annoncés aujourd’hui segmentent de manière plus intuitive notre portefeuille international de partenaires, grâce à une meilleure différenciation des niveaux d’expertise pour ceux-ci et pour nos clients. Nous mettons également en place un cadre commun de commercialisation plus cohérent, proactif et prévisible. Conjointement, ServiceNow et ses partenaires représentent un véritable “effet démultiplicateur” pour nos clients. Nous nous engageons à aider ces derniers à accélérer leur transformation numérique et à dégager une valeur sans précédent pour leur entreprise ».

Le spécialiste de l’ITSM segmente ses partenaires selon deux types de critères : l’ampleur de leur adoption de solutions reposant sur son offre, associée au développement de leurs pôles technologiques et à leurs offres de services managés, et leur degré de maturité pour l’accès au marché.

Le premier aspect est déterminé par quatre principaux facteurs. Le premier est le nombre de collaborateurs certifiés sur les technologies ServiceNow chez le partenaire. Le second est la spécialisation du partenaire, attestée par l’obtention de certifications spécifiques sur les produits, solutions et workflows ServiceNow et reconnue par un nouveau système de « badges numériques ». Est également pris en compte le succès des partenaires auprès des clients validé par des critères publiés, notamment de multiples déploiements de lignes de produits, de solution et de workflows satisfaisant aux scores de satisfaction client de référence. Enfin, les partenaires est évalué qualitativement en matière de transformation numérique, d’expertise sectorielle et d’envergure mondiale.

Selon ces critères, les partenaires seront répartis dans cinq catégories : Registered, qui constitue bien entendu le niveau le plus bas, Specialist, Premier, Elite et Global Elite.

Le niveau Registered correspond à un nouveau partenaire dans l’écosystème ServiceNow, qui remplit les conditions minimales de qualification pour le programme mais doit encore obtenir des résultats mesurables en termes d’activité ou de certifications. Le partenaire Specialist dispose de compétences très spécialisées dans un domaine précis pour un ou plusieurs produits ServiceNow. Pour atteindre le niveau Elite il faut être spécialisé dans au minimum cinq produits de l’éditeur dans les workflows Informatique, Expérience Employé et Service Client. Il faut par ailleurs être implanté dans plusieurs zones géographiques. Enfin, le partenaire Global Elite répond à tous les critères de la catégorie Elite en y ajoutant les caractéristiques suivantes : expertise sectorielle approfondie ; compétences en transformation numérique, notamment en réingénierie des processus métiers et en gestion du changement en entreprise ; envergure mondiale ; engagement d’atteindre un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars avec ServiceNow dans les trois à cinq ans ; engagement au niveau de la direction de maintenir un pôle ServiceNow. Le respect de ces conditions est vérifié chaque année.

La firme de Santa Clara a bien entendu créé une équipe dédiée (à partir du niveau Premier) et mis en place des programmes spécifiques correspondant à chaque niveau de spécialisation et stratégie de commercialisation. Il s’agit notamment d’offrir de la visibilité sur le calendrier produits de la société et d’aider les partenaires à constituer des pôles technologiques et des offres de services managés reposant sur Now Platform et les workflows ServiceNow. Un nouveau processus de validation de modèle de référence ServiceNow encourage d’ailleurs les prestataires à bâtir leurs propres offres à partir de Now Platform.

Afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des partenaires servant des clients du secteur public dans un environnement soumis à une réglementation très stricte, la société a institué un nouveau programme destiné à les aider sà saisir plus efficacement les opportunités de ce type. Réservé dans un premier temps aux partenaires américains, il s’étendra ensuite à l’Europe et à l’Asie.

Sont également prévus un nouveau cadre d’engagement commun mondial-régional afin d’améliorer la cohérence et la prévisibilité de l’accès conjoint au marché, un nouveau processus d’enregistrement des transactions, ainsi qu’un centre mondial de services de conciergerie dans le but de simplifier les interactions avec les partenaires

Sont enfin annoncés un nouveau modèle de gouvernance pour l’accès conjoint au marché, un accompagnement unifié et des programmes de formation progressive dans le but de réduire les coûts de formation et d’accélérer les certifications.