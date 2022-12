Le groupe Iliad, maison mère de Free, a émis un emprunt obligataire de 750 M€. L’emprunt d’une maturité de 4,5 ans et avec un coupon annuel de 5,375% a été placé avec succès avec une demande totale avoisinant 2 milliards d’euros. Ce qui permet au groupe de télécommunications de refinancer une partie de sa dette bancaire et d’allonger sa maturité. Un précédent emprunt de 1,3 Md€ avait été émis en février 2021 et l’encours total atteint 4 Md€.

« Le succès de cette opération confirme la qualité de la signature d’iliad et de la relation construite depuis de nombreuses années avec l’ensemble de nos partenaires financiers », commente dans un communiqué le directeur financier du groupe Nicolas Jaeger. « Le soutien des investisseurs atteste du succès de la stratégie d’opérateur convergent sur l’ensemble de ses marchés, illustrée cette année par la récente acquisition de l’opérateur polonais UPC Polska et le lancement des activités fixe en Italie ».

Au troisième trimestre Iliad a enregistré un chiffre d’affaires de 2,15 Md€ en hausse de 8,1% sur un an et revendique la plus forte croissance en Europe parmi le top 15 des groupes Télécom. Portée par la croissance du nombre d’abonnés en France, Italie et Pologne, la hausse sur 9 mois est de 9,6% à 6,17 Md€. Et de 8,5% à 2,42 Md€ pour l’Ebitda après loyer. Lors de la publication, l’opérateur avait déclaré qu’il disposait des liquidités pour couvrir ses besoins de financement mais cherchait des moyens de limiter l’impact de la hausse des taux d’intérêt.