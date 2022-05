Le groupe Iliad confirme sa bonne dynamique de croissance au premier trimestre 2022. Le groupe, qui est officiellement sorti de la bourse le 14 octobre dernier, enregistre une croissance organique pro forma de 5,1% de son chiffre d’affaires. Le rythme de croissance est toutefois légèrement en dessous de celui de 2021 (+5,5%), freiné par un recul de 1,9% des ventes en Pologne, où Iliad a bouclé l’acquisition de l’opérateur Play et du cablo-opérateur UPC Polska. Les ventes sont en hausse de 6,1% en France et de 13,9% en Italie. Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 1,93 milliard d’euros dont 1,33 milliard pour la France, 214 millions pour l’Italie et 384 millions pour la Pologne.

Sur les trois premiers mois de l’année, le groupe a recruté 872 000 nouveaux abonnés, dont 790 000 abonnés mobiles et 82 000 abonnés fixes. Pour rappel, il comptait 41 millions d’abonnés actifs fin 2021. En France, Iliad peut se réjouir de voir Free terminer premier en termes de recrutement de nouveaux abonnés à la fois sur le Fixe (+56 000) et sur le Mobile (+127 000), une première depuis 2013.

L’Ebitdaal [Ebitda after Lease] du groupe progresse de 5,4% à 714 millions d’euros. Le résultat net grimpe à 477 millions d’euros contre 131 millions sur le même trimestre un an plus tôt. Au 31 mars, l’endettement d’Iliad s’établissait à 8,06 milliards d’euros, en progression de 55 millions sur le trimestre, suite aux acquisitions et aux investissements dans l’expansion des réseaux.

« Au-delà des très bons résultats et des 900 000 nouveaux abonnés recrutés sur les 3 derniers mois, ce premier trimestre a une grande force symbolique. Désormais le Groupe iliad, dans ses 3 pays d’implantation, est présent à la fois sur le Mobile et sur le Fixe grâce au lancement de notre offre Fixe en Italie et à l’acquisition d’UPC Polska en Pologne. En France, en Italie et en Pologne, iliad est désormais un opérateur convergent qui va pouvoir faire jouer commercialement à plein la complémentarité de ses offres », commente Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad dans un communiqué.