Iliad annonce le regroupement de l’ensemble de ses activités BtoB au sein de sa filiale Jaguar Network, rebaptisée pour l’occasion Free Pro. En l’occurrence, cette dernière réunit désormais son activité historique d’opérateur et d’hébergeur à destination des entreprises de taille moyenne à intermédiaire, avec son activité connectivité à destination des petites et moyennes entreprises lancée en mars 2021 sous la marque Free Pro.

Cette initiative vise à rendre l’ensemble de ses offres BtoB accessibles à l’ensemble des entreprises et collectivités quelle que soit leur taille. Elle doit notamment permettre de faciliter l’accès de ses grands clients à son offre de connectivité fixe et mobile bon marché Freebox Pro. « Un moyen de libérer du pouvoir d’achat dans les entreprises pour d’autres sujets tels que la cybersécurité », a expliqué en substance Denis Planat, directeur général de Free Pro (photo), lors d’une conférence de presse organisée ce jour.

Pour autant, Free Pro maintient les deux marques avec chacune un positionnement bien spécifique : d’un côté Free Pro et ses offres sur étagère et de l’autre Jaguar Network by Free Pro, qui déploie des offres plus complexes, nécessitant plus d’expertise et un accompagnement plus granulaire. À noter que Jaguar reste positionné sur l’hébergement et le cloud privé, à l’opposé de Scaleway, autre filiale cloud d’Iliad, qui développe une offre de cloud public.

Ce regroupement est l’occasion pour Free Pro de dévoiler quelques chiffres, dix-huit mois après le lancement de sa Freebox Pro et quinze mois après la sortie de Kévin Polizzi, fondateur de Jaguar Network, du dispositif opérationnel.

La Freebox Pro a ainsi conquis près de 30.000 clients depuis sa mise sur orbite. De son côté Jaguar en compte 1.500. Grâce à cet afflux de nouveaux clients et à la forte croissance de Jaguar Network (+25% par an), Free Pro a doublé son chiffre d’affaires (à environ 100 M€). Son effectif a aussi fortement augmenté passant de 300 à 500 salariés (y compris ceux de sa filiale Predictiv Pro, son centre de contact clients).

Denis Planat a également confirmé qu’Iliad avait racheté l’année dernière les 25% du capital de Jaguar Network que détenait encore Kévin Polizzi. Les dernières semaines ont également été marquées par le rachat par Jaguar Network du câblo-opérateur nordiste Connexy. Une opération essentiellement destinée à étoffer son infrastructure avec un réseau de 650 km de fibre optique. Denis Planat confirme que le groupe reste attentif à d’autres opportunités de croissance externe mais moins pour renforcer son infrastructure que pour « explorer de nouveaux territoires d’expertise ».