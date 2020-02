Illiad a choisi Nokia pour développer son réseau 5G en France et en Italie. Cet accord est la suite logique d’un partenariat qui lie les deux entreprises depuis 2012, l’équipementier finlandais ayant déployé les réseaux 3G et 4G du groupe de Xavier Niel en France et en Italie, où Illiad est présent sous son propre nom depuis 2018. Ces deux marchés représentent 17 millions d’abonnés.

Iliad installera la toute dernière technologie d’accès radio de Nokia, AirScale, ce qui lui permet de prendre en charge la 4G / LTE et la 5G dans le même système d’accès radio en fonction de la couverture disponible. Cette polyvalence permettra au groupe d’offrir de nouveaux services aux consommateurs et aux entreprises tout en assurant la pérennité du réseau radio actuel. L’installation d’antennes Massive MIMO 5G offre une latence de transmission ultra-faible et une bande passante élevée indispensables à la 5G, sans oublier une meilleure efficacité énergétique.

« Nous voulons offrir à nos clients la meilleure expérience 5G possible et c’est pourquoi nous avons choisi de renforcer et d’accélérer notre relation avec Nokia à l’aube de l’ère 5G. Ses technologies et solutions 5G innovantes nous permettrons de nous lancer rapidement et efficacement, offrant des performances réseau supérieures tout en nous protégeant contre les futurs challenges », commente dans un communiqué de Nokia Thomas Reynaud, PDG du groupe IIiad. « Nous sommes ravis de poursuivre notre relation de longue date avec IIiad pour déployer des réseaux 5G à travers la France et l’Italie et construire un réseau de classe mondiale pour les entreprises et les consommateurs. Les technologies radio donneront à Iliad la flexibilité de lancer rapidement et en douceur un réseau 5G évolutif », affirme de son côté Tommi Uitto, président en charge des réseaux mobiles chez Nokia.

Le mois dernier, Orange avait choisi l’opérateur finlandais mais aussi le Suédois Ericsson pour développer son réseau 5G en France, le premier se voyant attribuer les régions Ouest et Sud-Est, le second recueillant les régions Ile-de-France, Nord-Est et Sud-Ouest. On attend à présent les choix de Bouygues et de SFR qui guettent la décision de l’Anssi, laquelle doit accepter ou non qu’Huawei participe au déploiement de la 5G en France. Les deux opérateurs sont déjà partenaires du fabricant chinois pour la 4G.