L’opérateur d’infrastructures télécoms neutre annonce une levée de fonds bancaires de 208 millions pour poursuivre sa stratégie de développement et d’investissement dans ses réseaux. Sa précédente opération remontait à 2020 avec l’entrée au capital de DIF Capital Partners, qui avait soutenu un effort d’investissement pluriannuel de 90 millions d’euros.

Depuis l’opérateur a décuplé l’emprise de son réseau de fibre métropolitain qui atteint désormais 16.000 km et créé son propre réseau longue distance (11.000 km), qu’il maitrise de bout en bout, pour le transport des données de ses clients. Le rythme de croissance de ses facturations sur la période a dépassé les 30% lui permettant d’atteindre 43 M€ sur l’exercice 2023. L’opérateur revendique 400 clients opérateurs actifs.

« Ce financement témoigne de la dynamique porteuse de ielo, année après année », se félicite Arthur Fernandez, PDG de Ielo. « Grâce à cette opération, nos équipes pourront continuer de déployer une infrastructure fibre de premier plan en France. Et plus que jamais nous comptons accélérer notre développement au service de nos partenaires et plus largement de l’écosystème numérique français. »

Ce nouveau financement a été réalisé auprès d’un groupe de banques internationales incluant NAB, NordLB, EdRAM, LCL, NIBC et LBPAM.