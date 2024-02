L’opérateur d’infrastructures télécoms neutre annonce avoir réalisé pour la quatrième année consécutive une croissance de l’ordre de 30% de ses facturations en 2023. Le chiffre d’affaires a ainsi dépassé les 43 M€ sur l’exercice. L’opérateur indique avoir recruté une soixantaine de nouveaux clients (opérateurs locaux et internationaux, acteurs publics, intégrateurs voix/data, opérateurs cloud…), portant le nombre de ses clients actifs à plus de 450.

L’effectif est resté stable autour de 350 personnes (dont 250 techniciens terrains). Une équipe suffisamment dimensionnée pour absorber la montée en charge de l’activité, selon Soline Olszanski, directrice commerciale et marketing de Ielo (photo).

En 2023, l’opérateur a continué de détendre son infrastructure : son réseau de fibre métropolitain atteint désormais 16.000 km et couvre 60% des entreprises (et même 80% des ETI et des grandes entreprises).

Il a aussi poursuivi ses efforts de densification et d’industrialisation pour accélérer la livraison des liens. Au passage, son centre de support (NOC) a été renforcé et il garantit désormais un débit de 10Gb/s sur son offre de collecte FTTO sur l’ensemble de son réseau.

À noter que les clients sont de plus en plus consommateurs de bande passante. En 2023, plus des deux tiers des commandes transmises par les partenaires dépassaient les 100 Mb/s de débit garanti. Un seuil qui n’était atteint que dans un tiers des commandes en 2022.

En ce début d’année 2024, Ielo lance une offre FTTO Burst qui permet aux clients de bénéficier des garanties du FTTO mais à des tarifs plus doux moyennant plus de souplesse sur les débits et les temps de rétablissement. L’opérateur vient ainsi de lancer une offre FTTO Burst de 10/100 Mb/s – permettant de disposer d’un débit garanti de 10 Mb/s, extensible à 100 Mb/s – assortie d’un temps de rétablissement (GTR) de 8h00 à 83 € au lieu de 165 € pour son offre FTTO classique à 100 Mb/s et 4h00 de GTR. L’opérateur propose également une offre FTTO Burst 100M/1G avec un GTR de 8h00 à 167 €.