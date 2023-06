L’opérateur français d’infrastructures télécoms spécialisé dans le très haut débit pour les entreprises achète Quantic Telecom afin de renforcer sa présence dans le nord-ouest de l’Hexagone. L’entreprise acquise va donc cesser la vente directe de services numériques pour se concentrer uniquement sur la fibre optique à destination des opérateurs.

« Nous sommes ravis de ce rapprochement qui, au-delà du projet humain propre à ielo, nous permet de renforcer notre présence sur la Normandie tout en poursuivant notre mission d’offrir des infrastructures de qualité et ouvertes à tous les opérateurs », déclare Julien Ducros, co-fondateur de ielo, dans un communiqué.

Et Josselin Lecocq, co-fondateur et CEO de Quantic Telecom, d’ajouter dans l’annonce officielle : « Nous sommes confiants quant à l’intérêt de cette opération pour nos partenaires et clients, qui bénéficieront ainsi d’un accès direct aux offres diversifiées et de qualité de ielo. »