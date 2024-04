HRC et Solutys Group font cause commune. Ils officialisent la formalisation d’un partenariat technique et commercial visant à combiner leurs expertises respectives pour fournir au marché des solutions mobiles tout-un-un adaptées à la gestion de la chaîne d’approvisionnement en contexte SAP.

Le premier se présente comme un cabinet de conseil en organisation et systèmes d’information spécialisé dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement en environnement SAP leader sur les sujets de mobilité. Et le second est l’un des intégrateurs de référence en matière de solutions de traçabilité.

Les deux sociétés collaborent depuis plus de trois ans sur des projets conjoints et comptent déjà une dizaine de clients en commun. L’idée de ce rapprochement est d’aller plus loin en fournissant des solutions packagées tout intégrées associant les terminaux mobiles, les imprimantes code barre, les équipements de connectivité et les développements spécifiques adaptés au contexte des clients.

HRC et Solutys Group travaillent notamment à l’élaboration d’une offre regroupant matériels, logiciels et services associés facturée sous la forme d’un abonnement mensuel par utilisateur. Cette offre devrait être disponible avant l’été.

À la construction d’une offre commune s’ajoute une dimension commerciale avec la création d’outils commerciaux, l’implication des équipes commerciales et l’organisation d’événements en commun.

Ensemble, les deux sociétés aspirent à devenir les leaders de la chaîne d’approvisionnement numérique SAP en France avec un périmètre d’intervention couvrant la gestion des achats, des entrepôts, mais aussi de la maintenance, et plus globalement la gestion de tous les flux physiques et logiques entrants, intra et sortants de leurs clients (des grands comptes essentiellement industriels).

Cet accord s’inscrit pour les deux sociétés dans un plan de croissance ambitieux visant, pour HRC, à quadrupler son chiffre d’affaires en quatre ans (de 12 à 40 M€), et pour Solutys, à tripler ses revenus en cinq ans (de 25 à 75 M€).